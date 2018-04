Grupo Pare Bem é reconhecido durante o Smart City Business em case que apresenta soluções inteligentes de estacionamento

São Paulo, 20, de abril de 2018 – O Grupo Pare Bem, detentor do sistema EXP Smart Parking, que gera soluções inteligentes de gerenciamento de estacionamentos públicos e rotativos para grandes e médias cidades, recebeu o prêmio Inova Cidade, durante o Smart City Business America Congress & Expo, principal evento que discute sobre o ecossistema de Cidades Inteligentes da América Latina. O Grupo se destacou com o case de negócio com o uso de tecnologias de sensoriamento, telecomunicações e de meios de pagamento para inovar e proporcionar uma melhor experiência ao usuário.

A iniciativa consiste em uma solução inteligente de estacionamentos públicos tanto para usuários como para os administradores. A base principal da inovação é composta por TAGs, uma etiqueta translúcida e de alta resistência, instaladas nos veículos. Essas etiquetas inteligentes se comunicam com sensores instalados na superfície do asfalto e que estão conectados a uma Central de Comunicação Sem Fio. A combinação dessas diferentes tecnologias possibilita a identificação de locais para estacionamento pelo motorista, assim como a tarifação automática, conforme o tempo de utilização.

A Central de Comunicação Sem Fio, que pode estar localizada em postes ou em qualquer superfície, intermedia os dados enviados dos sensores no asfalto para a Central de Gerenciamento. As Centrais se comunicam por rede sem fio de radiação restrita e transmitem estas informações por rede GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis) de dados. Ambos são alimentados por painéis solares e bateria interna, eliminando a necessidade de infraestrutura para alimentação externa, o que, além de conferir um visual moderno, adiciona o aspecto sustentável à solução.

A inovação oferece ainda monitoramento, em tempo real, da disponibilidade de vagas e o envio de informações para os usuários por meio de diversos sistemas de informação, como, por exemplo, aplicativos de smartphones. E, ainda a coleta de dados (Big Data) pelo sistema de gestão, o que fornece uma série de indicadores de desempenho para a administradora.

A novidade já está funcionando em oito cidades, entre elas, Andradina (SP), Araguari (MG), Atibaia (SP), Catalão (GO), Dourados (MS), Rio Verde (GO), São Vicente (SP) e Poços de Caldas (MG). Em Catalão, por exemplo, a EXP Smart Parking opera mais de 2 mil vagas de estacionamento rotativo em vias públicas, com diferentes limites de permanência e tarifas. Após a implementação, o tempo médio de permanência do usuário diminuiu para 28 minutos por vaga, com decréscimo de 80% no tempo de busca. Isso influenciou diretamente no aumento da receita do comércio em 15% e acréscimo de arrecadação municipal, agregando valor para toda a cadeira produtiva envolvida, já no primeiro ano de operação.

“Além de solucionar questões de trânsito, por meio do TAG e do próprio aplicativo, a tecnologia também garante maior conforto e comodidade aos usuários de carros no pagamento e no momento em que estão procurando por uma vaga. Por outro lado, a administradora também é beneficiada com a transparência na arrecadação e com o recebimento de informações estratégicas para melhorar o seu negócio”, explica o CEO do Grupo Pare Bem, Marcelo Nunes.

Sobre a Pare Bem

Detentora de uma das maiores gestoras de estacionamentos do Brasil, a Pare Bem é responsável pela administração de cerca de 100.000 vagas de estacionamento distribuídas por 180 garagens em 36 cidades do Brasil. A empresa, que faz gestão de estacionamentos de shoppings, hospitais, aeroportos, edifícios comerciais, vagas públicas, entre outros, e está focada em estabelecer um novo padrão de eficiência e qualidade para a indústria nacional, fornecendo soluções customizadas com o uso intensivo de tecnologia, alinhadas com as necessidades e expectativas de seus clientes. Visite: http://parebem.com.br



Informações para a imprensa:

Ideal H+K Strategies

Rodrigo Samy (11) 4095-2922 / 98277-4502

rodrigo.samy@idealhks.com