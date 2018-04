Em Brasília, Francisco Vitti atende fãs na inauguração da Oficina de Atores Brasil

Artista esteve na capital nesta quinta-feira (19). Boulevard Shopping Brasília sedia as inscrições da oficina até o dia 29 deste mês Francisco Vitti atende fãs na inauguração da Oficina de Atores Brasil Na noite desta quinta-feira (19), a Oficina de Atores Brasil realizou o evento oficial de inauguração, no Boulevard Shopping Brasília, Asa Norte. Para celebrar esta nova etapa, o ator Francisco Vitti, irmão de Rafael Vitti, que participou de duas temporadas de Malhação como ‘Filipe’, participou da abertura e foi o centro das atenções do público presente no evento. Atuando como um porta-voz do projeto, Francisco tirou fotos, fez poses e divertiu os fãs que estiveram presentes no espaço da oficina. Para o curso, outros artistas irão marcar presença em Brasília, tais como Guilherme Hamaceck, Luís Salém, Felipe Simas, Valéria Alencar e Lucas Veloso. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Oficina Brasil chega à capital do país para descobrir novos talentos. O Boulevard está sediando as inscrições até o dia 29 deste mês e as aulas serão ministradas no Centro de Convenções do Edifício Multiempresarial, localizado no SRTVS 701, bloco O a partir de maio. A Oficina de Atores Brasil já passou por mais de 214 cidades brasileiras. Entre os trabalhos realizados está a educação frente às câmeras e palco, além da contribuição para vida pessoal de crianças, jovens e adultos. O objetivo é que os alunos percam a timidez e o medo de falar em público, passando a ter boa oratória e desenvoltura. O curso Com a duração de quatro meses, o curso tem início marcado para o dia 3 de maio. A oficina acontece nos meses de maio, junho, agosto e setembro, já que há uma pausa prevista em julho. O programa conta com turmas de quinta a sábado com duração de duas horas cada aula. A meta do projeto é garantir o protagonismo, autoconhecimento e desenvolvimento do ser humano. Os alunos, a partir dos 7 anos de idade, aprendem na prática a administrar e a lidar com as emoções, sabendo que, independente da profissão escolhida para seguir carreira, o autoconhecimento e a segurança para falar em público são primordiais. Durante o curso, vão ser montadas peças de teatro e musicais. O projeto é voltado não só para quem deseja ser ator ou atriz, mas sim para todos aqueles que querem perder o medo de falar em público, a timidez, se portar diante as câmeras e trabalhar a oratória. Podem ser advogados, jornalistas, médicos, professores ou quaisquer profissionais que usam da oratória no seu dia a dia. Serviço Oficina de Atores Brasil Onde: Centro de Convenções do Edifício Multiempresarial – SRTVS 701, bloco O Quando: Entre maio e setembro de 2018 Turmas: manhã, tarde e noite. Certificado: 120h Inscrição: R$ 140 Mensalidade: 4 x R$ 395,00 ou 6 x R$ 263,40 (Cartão de Crédito) Inscrições são feitas até o dia 29 de abril, no Boulevard Shopping Brasília – Setor Terminal Norte Conjunto J – Asa Norte