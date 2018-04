Schwarzenegger e prefeito de São Paulo abrem Arnold Sports Festival

Em recuperação de cirurgia cardíaca, astro falou ao vivo e em vídeo em telão no Transamérica Expo, em evento que contou com a presença de Bruno Covas nesta sexta (20). Evento segue nesta sábado e termina domingo

São Paulo (SP) – Arnold Schwarzenegger abriu a feira que leva seu nome ao seu melhor estilo: começou com I’ll be back e terminou com “Hasta la vista, baby!”. Em uma rápida aparição online ao vivo e em vídeo gravado especialmente para o evento, o eterno Exterminador participou da cerimônia de abertura do Arnold Sports Festival South America nesta sexta-feira (20), no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Em recuperação de uma cirurgia cardíaca, ele fez questão de marcar presença, mesmo que de forma virtual, no telão do palco principal do centro de convenções, diretamente de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Entrei no centro cirúrgico para um procedimento de rotina, o qual deveria deixar o hospital no dia seguinte. Porém, houve uma complicação e a operação precisou ser maior do que esperávamos. Agora estou em um período de três meses de recuperação e proibido de viajar. Mas fico feliz em saber que o Arnold Sports Festival South America continua crescendo no Brasil. Teremos 10 mil atletas e mais de 40 modalidades esportivas, uma grande feira grandes empresas da indústria do fitness. Agradeço a Ana Paula (leal Graziano) e Luis Felipe (Bonilha) pelo grande trabalho e aos nossos patrocinadores, que colaboraram para tornar esse grande evento uma realidade”, afirmou Schwarzenegger, referindo-se aos sócios brasileiros.

Confira na íntegra o vídeo de Arnold Schwarzenegger gravado em Los Angeles e transmitido nesta sexta-feira (20), na abertura do evento em São Paulo pelo link: https://we.tl/pUmsle2HgH

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. “É uma alegria participar de uma feira que incentiva saúde e qualidade de vida por meio de atividade física e alimentação saudável. Quando maior for o investimento em esporte, menos teremos que gastar na compra de remédios e construção de hospitais. A Prefeitura de São Paulo agradece e parabeniza a organização. Esperamos que eventos como este cresçam para consolidar nossa cidade como um polo de estímulo ao esporte para toda sua população”, discursou.

Ana Paula revelou a frustração de Schwarzenegger por não poder estar em São Paulo. “É a primeira vez, em 30 anos de Arnold Sports Festival ao redor do mundo, que ele não está presente. E posso garantir que ele considerou todas as possibilidades para tentar estar aqui nesta sexta-feira. Mas estamos felizes por esse contato e por saber que ele pode, mesmo à distância, acompanhar nosso evento, que faz parte do seu legado”, afirmou a empresaria, que esteve ao lado do astro nas cinco edições anteriores promovidas no Brasil quatro no Rio de Janeiro e uma, em 2017, na capital paulista. “Como o próprio Arnoldo disse, direto de Los Angeles, estão todos convidados a aproveitar esse final de semana esportivo na feira”, lembrou o apresentador Marcos Mion.

Foi a primeira vez que Schwarzenegger falou ao vivo, após se submeter a uma cirurgia para substituir uma válvula no coração, dia 30 de março, em Los Angeles. Apesar de se recuperar bem em sua casa, o astro e ex-governador da Califórnia, de 70 anos, não teve liberação médica para viajar ao Brasil. Para mostrar o apoio ao criador e maior incentivador do Arnold Sports Festival, a organização do evento no Brasil criou uma campanha para que os fãs enviem mensagens de apoio. Para isso, basta postar nas redes sociais com a #TMJARNOLD (abreviação de ‘Tamo Junto Arnold’). Todas as pessoas que estiveram no palco para a cerimônia de abertura usaram camisetas com a hashtag.

Sábado tem mais – Maior feira internacional de nutrição esportiva, saúde, esportes, lutas, performance e fitness da América do Sul, o Arnold Sports Festival South America 2018 segue até domingo (22), no Transamérica Expo Center. Nos três dias de evento, o público poderá conferir novidades como o Salão de Equipamentos, mais esportes (como futebol freestyle, esgrima, videogame entre outras) e atrações para o público, incluindo uma academia completa para treino de musculação. Tudo isso além da tradicional feira de nutrição esportiva e suplementos e modalidades tradicionais como bodybuilding, strongman e luta de braço.

Confira a programação esportiva do Arnold Sports Festival South America 2018:

ESPORTES – PROGRAMAÇÃO

PAVILHÃO G

-ESGRIMA

Sábado – 10h às 20h / domingo 10h às 18h

-POLE DANCE

Sábado – 10h às 20h / domingo 10h às 18h

-CALISTENIA

Sábado – 10h às 20h

-XADREZ

Domingo – 10h às 18h

-ARNOLD PARADESPORTIVO

Sábado – 10h às 20h / domingo 10h às 18h

-MMT

Sábado – 10h às 20h / Domingo – 10h às 18h

-JIU JITSU

Sábado – 10h às 20h

-KARATÊ

Domingo – 10h às 18h

PAVILHÃO D

-MAS WRESTLING

Sábado – 10h às 19h

-CHEERLEARDERS

Domingo – 10h às 18h

-MMA

Sábado – 10h às 19h / domingo 10h às 18h

-POWERLIFTING

Sábado – 10h às 19h

-JUMP ROPE

Domingo – 10h às 18h

-CUBO MÁGICO

Sábado – 10h às 19h

-CAPOEIRA

Domingo – 10h às 18h

-SANDA

Sábado – 10h às 19h / domingo 10h às 18h

-STRONG AMADOR

Sábado – 15h às 19h / domingo 10h às 18h

-STRONG PRO

Sábado – 10h às 14h

-BODYBUILDING AMADOR

Sábado – 10h às 16h / domingo 10h às 18h

-BODYBUILDING PRO

Sábado – 19h30 às 22h

PAVILHÃO C

-ARENA DESAFIO

Sábado – 14h às 20h / domingo 10h às 18h

-ACADEMIA

Sábado – 14h às 20h / domingo 10h às 18h

PAVILHÃO A

-ARENA FREE STYLE

Domingo – 10h30 às 13h

-ARENA GEEK GAMES

Sábado – 14h às 20h / domingo 10h às 18h



PAVILHÃO B

-BIKE INDOOR

Sábado – 14h às 20h / domingo 10h às 18h



RUA

ARNOLD RUN

Domingo – 7h (largada)

Serviço Arnold Sports Festival South America

Data: 20 a 22 de abril de 2018

Local: Transamérica Expo Center

Endereço: Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro

Datas e Horários:

Sábado 21/04

10h – Abertura dos portões para o Evento

Lojistas, Proprietários de academia (credenciados) e Profissionais do setor (Com Ingresso e documento), acesso a Competições e Expo. Público com acesso a competições

14h – Abertura da Expo para o público

20h – Encerramento do evento

Domingo 22/04

10h – Abertura dos portões para o evento e todas as atrações, incluindo a Expo

18h – Encerramento do evento

Sucesso em São Paulo – O Arnold Sports Festival South America estreou no país em 2013, no Rio de Janeiro, com o nome Arnold Classic Brasil. A Cidade Maravilhosa recebeu o evento de Schwarzenegger nos três anos seguintes: 2014, 2015 e 2016, até a mudança para a capital paulista.

Evento Global – O Arnold Sports Festival é hoje um evento de alcance mundial. Além da América do Sul e América do Norte, Schwarzenegger ampliou sua área de atuação nos demais continentes. É realizado também na Europa, Ásia, Oceania e África.

O Arnold Sports Festival South America tem patrocínio diamond de Atlhetica Nutrition, Black Skull, Integralmedica e Midway e patrocínio gold de Champion e Iridium Labs. A realização é de Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

Arnold: ‘I’ll be back’ (Rodrigo Dod/Savaget)



Arnold manda mensagem direto de Los Angeles (Rodrigo Dod/Savaget)



Arnold no telão em São Paulo (Rodrigo Dod/Savaget)



Mion, Bonilha, Covas e Ana Paula (Rodrigo Dod/Savaget)



Mion Bonilha, Covas e Ana Paula (Rodrigo Dod/Savaget)



Ana Paula Leal Graziano discursa (Rodrigo Dod/Savaget)



Mion e Ana Paula falam para grande público (Rodrigo Dod/Savaget)



Marcos Mion (Rodrigo Dod/Savaget)



Palco da abertura (Rodrigo Dod/Savaget)



Ana Paula e os atletas do Strongman Pro apoiam Arnold com a #TMJARNOLD (Rodrigo Dod / Savaget)



