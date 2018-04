Câmara de Costa Rica inova e vereadores vão usar laptops durante as sessões, deixando o papel de lado

Ademilson Lopes

A sessão da Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS, realizada na noite de segunda-feira (16/04), aconteceu dentro dos padrões normais, exceto por um detalhe! De forma inédita, pela primeira vez nos 35 anos de história do Legislativo costarriquense, os parlamentares municipais acompanharam a pauta da sessão de forma online, direto de um computador, dispensando assim o uso do papel.

A Câmara Municipal adquiriu recentemente 11 laptops e disponibilizou um equipamento para cada vereador. Na sessão de segunda-feira, com o uso do computador e de forma online, os edis puderam acessar a Ordem do Dia, os projetos em discussão, as indicações, moções, a tramitação das matérias, além da legislação municipal, o que inclui o Regimento Interno, Lei Orgânica de Costa Rica, leis complementares e leis ordinárias, tudo de forma facilitada, dependendo apenas de alguns cliques no mouse ou na tela do notebook, já que os laptops também são equipados com tela touch (sensível ao toque).

A iniciativa de adquirir os computadores partiu do presidente do Legislativo costarriquense, José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM). A partir de agora, os notebooks ficarão à disposição para uso dos vereadores durante as sessões da Câmara. A iniciativa agiliza e facilita os trabalhos legislativos, uma vez que os parlamentares terão ao alcance de apenas um clique todos os documentos da Casa de Leis.

“Isso não é luxo! É necessidade, é desenvolvimento, é avançar no tempo. Então, a Câmara de Costa Rica já está fazendo coisas que as câmaras do país e do estado vão começar a fazer ano que vem e nós estamos na frente. Já fizemos”, explicou ele.

O vereador Averaldo Barbosa da Costa (MDB) elogiou a iniciativa e disse que a aquisição dos laptops representa um avanço tecnológico. “Quero parabenizar o presidente pela modernização da nossa Casa. Cada colega agora com um computador! Só vem a demonstrar o compromisso da presidência com a modernização do Poder Legislativo Municipal”, afirmou o edil emedebista.

Dr. Maia ainda adiantou que o próximo passo será a implantação do voto eletrônico durante as sessões da Câmara Municipal. Assim, além de acompanhar a tramitação dos projetos direto no computador, os edis também votarão em uma plataforma online.

“Estamos querendo avançar ainda mais. Já acionei a equipe responsável para que nós possamos adquirir dois televisores de 42 polegadas (onde será exibido o resultado da votação), para colocar um de cada lado do Plenário e o vereador vai fazer sua votação eletrônica: sim, não e abstenção”, contou o presidente.

Além disso, Dr. Maia explicou que ainda este ano o Legislativo costarriquense vai investir em energia solar, com a aquisição de painéis solares que serão instalados no telhado da Câmara Municipal. Assim, a Casa de Leis vai gerar energia para o próprio consumo, o que resultará em uma economia de cerca de R$ 1,5 mil por mês para os cofres do Parlamento.

“Em cima do telhado, nós iremos colocar em torno de 37 placas de energia solar. Então, a Câmara de Costa Rica vai ser autossuficiente e autossustentável com energia limpa e não irá pagar mais energia (elétrica). Durante 40 meses, só com a economia, o projeto se paga. É um projeto piloto no Brasil e nós seremos a primeira Câmara de Vereadores do país alimentada por energia solar”, enalteceu o presidente.

O vereador democrata também adiantou que até o final de 2018 a atual fachada da Câmara será substituída por uma nova fachada, composta de vidraças, com design moderno. Inclusive, o projeto arquitetônico da obra contempla a instalação de um jardim próximo à entrada da Casa de Leis.

FOTO/LEGENDA:

Foto 141 – Na sessão de segunda-feira, os vereadores acompanharam a pauta da sessão direto do computador, dispensando o uso do papel. (Foto/Crédito: ASSEIM/CMCR).

Informações:

Ademilson Lopes/Diretor-Geral da Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS

E-mail: ademilsonlopes.adv.jor@gmail.com

Telefones: (67) 3247-1254 ou (66) 9 9603-6785