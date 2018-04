Mula Preta participa da 2ª edição da Mostra Be Brasil

A marca apresenta mobiliário multifuncional com impressão em 3D Mobiliário Camerê – criação do Estúdio Mula Preta O Mula Preta – estúdio de design de produtos fundado por Felipe Bezerra e André Gurgel – apresenta durante a semana do Salão do Móvel em Milão – de 17 a 22 de abril, no Spazio Edit, o mobiliário Camerê – uma combinação de cadeira, mesa e revisteiro. A peça é versátil e assume os três projetos. O Nordeste do Brasil é uma região rica e plural, onde nasceu o Estúdio Mula Preta, e esse lado engraçado, aliado à usabilidade e à capacidade de dar outro uso a qualquer objeto, é a peça central deste projeto. A Camerê é um mobiliário conceitual que desenha um paralelo simbólico com a arte e o design. Com curadoria de Camila Fix e Jorn Konijn, o mobiliário faz parte da mostra “Nossa Casa”, uma das exposições organizadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O objetivo é apresentar uma visão do design brasileiro contemporâneo com ênfase na inovação, considerando aspectos locais e culturais como maneira de diferenciação através de objetos conceituais produzidos com impressão 3D. Serviço: Mostra “Nossa Casa” – Be Brasil

Data: 17 a 22 de abril

Local: Spazio Edit (Via Pietro Maroncelli, 14, 20154, Milano)

Horário: das 10h às 20h

Entrada: Livre Sobre a Mula Preta

Estúdio de Design de Produtos fundado por Felipe Bezerra e André Gurgel em Natal, no ano de 2012, quando decidiram se associar pela grande afinidade na esfera criativa. Felipe Bezerra nasceu em Natal em 1970, é arquiteto graduado pela UFRN e dirige também o escritório Felipe Bezerra Arquitetos desde 2000. André Gurgel é designer com especialização em design gráfico tridimensional e visualização de produtos, nasceu em Natal em 1988, e dirige também o estúdio de computação gráfica VirtuaCG.

O nome é inspirado na música homônima do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, que foi uma das mais completas, importantes e inventivas figuras da música popular brasileira. Ela representa a cultura Nordestina, traço marcado pela irreverência do desenho criativo do estúdio. Com a associação e a ideia dos criadores em mente coleciona diversos prêmios ao redor do mundo desde então. Mula Preta

