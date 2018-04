Itaquá Garden Shopping realizará semana de conscientização a prevenção de acidentes

Ação faz parte da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat) e busca reforçar aos colaboradores a importância de hábitos seguros no ambiente de trabalho

O Itaquá Garden Shopping realiza a partir do próximo dia 23 (segunda-feira) a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat) em comemoração ao Dia Internacional da Saúde e Segurança no Trabalho. A ação, que ocorre pela primeira vez no maior e mais completo centro de compras do Alto Tietê, tem por objetivo promover conhecimento e conscientizar os funcionários sobre prevenção de acidentes, saúde e segurança no local de trabalho. Dentre a programação voltada aos visitantes do Garden, será realizada uma exposição, totalmente gratuita, com informações relacionadas a este assunto.

A Sipat ocorre vinculada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e será realizada entre os dias 23 e 27 de abril. Dentre a programação voltada para 150 colaboradores do centro de compras, ocorrem palestras, dinâmicas, entre outras atividades que reforçam a prevenção de acidentes no trabalho e qualidade de vida.

De acordo com o gerente de operações do Garden, Márcio Reis, a ação, representa o período onde são realizadas atividades direcionadas a prevenção de acidentes. “O principal objetivo é promover conhecimento e conscientizar os funcionários da importância de hábitos seguros no ambiente de trabalho e a prevenção de acidentes e saúde”, ressalta.

Além da programação direcionada para os colaboradores, os visitantes do Garden poderão participar de uma exposição informativa sobre a temática na loja Espaço Ecologia, que é um ambiente destinado a trazer sempre uma proposta de preservação do meio ambiente e garantir o desenvolvimento de ações voltadas para sustentabilidade.

“A mostra sobre o dia Internacional da Saúde e Segurança ocorre a partir do dia 23 (segunda-feira) e segue até o final do mês gratuitamente sempre das 10 às 22 horas, no piso L1, no corredor da casa lotérica. Nela, os visitantes poderão encontrar painéis temáticos e vídeos informativos. Além disso, é possível ter contato com outras informações, como o uso inteligente dos recursos naturais, fontes de energias renováveis, preservação, reciclagem entre outros, além de poder conhecer as soluções implementadas no Garden. No espaço há um coletor para descarte correto para óleo de cozinha pós uso”, detalha o gerente de operações.

Segundo Reis, escolas da rede pública e privada poderão realizar visitas guiadas após realizarem o agendamento na administração do Garden através do telefone (11) 4010-5195.

Sobre o Itaquá Garden Shopping

Estrategicamente localizado na Estrada Governador Mario Covas com a Estrada do Mandi, 1.205, no bairro Campo Limpo, o Itaquá Garden Shopping possibilita fácil acesso tanto para os moradores de Itaquaquecetuba quanto para os visitantes de outras cidades da região.

O Melhor Shopping do Alto Tietê tem 46 mil m² de área construída. São cinco lojas âncoras, cinco megalojas, um supermercado, cinco salas de cinema de ultima tecnologia, 221 lojas satélites, sete lojas de serviços, dois restaurantes, 22 opções de fast-food e mais de 1.000 vagas de estacionamento. Entre as lojas instaladas estão Cinema Cinépolis, Havan, Renner, Lojas União, Supermercado Nagumo, DiGaspi, Kalunga, Lojas Americanas, Preçolandia, O Boticário, MC Donald’s, Burger King e Mei Mei.

O Itaquá Garden Shopping funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas. Aos domingos e feriados, as lojas ficam abertas das 14 às 20 horas e a praça de alimentação, das 11 às 22 horas. Idosos e PNE não pagam estacionamento de Segunda a Quinta feira. Também de segunda a quinta, das 12 às 15 horas, quem consumir acima de R$20,00 nos estabelecimentos de alimentação, fica isento da cobrança do estacionamento.

