Funtrab promove Semana do Trabalhador de 23 a 27 de abril

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 112 visualizações

Campo Grande(MS) – Para antecipar o Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) realiza uma semana inteira de atendimento ao público – de 23 a 27 de abril – em estrutura a ser montada em frente à sede da Fundação na rua 13 de Maio, 2.773 Centro.

Uma equipe de servidores estará à disposição, das 7h às 16h para quem precisar de Carteira de Trabalho, Seguro-Desemprego e encaminhamento às vagas de emprego na semana que antecede o Dia do Trabalho.

De acordo com o diretor-executivo da Funtrab, Anivaldo Cardozo, “vamos realizar uma semana de atendimento especial à população usuária dos nossos serviços, enquanto aguardamos a finalização da reforma e readaptação, após a ocorrência do incêndio. Queremos, com isso, marcar a Semana do Trabalhador”.

A reinauguração do pavimento térreo da Funtrab (onde acontece o atendimento ao público), está prevista para o dia 3 de maio. Resta apenas a instalação de equipamentos e mobiliário. A partir daí, todos os serviços prestados pela Fundação estarão à disposição do trabalhador, das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Foto: Edemir Rodrigues