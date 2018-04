Domingo com previsão de tempo parcialmente nublado

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 32 visualizações

Campo Grande (MS) – A previsão do tempo para este domingo (22.4) é de dia claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Norte de Mato Grosso do Sul.

Nas demais áreas, o tempo permanece de claro a parcialmente nublado com névoa seca, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Termômetros podem registrar de 16ºC a 36ºC no Estado. Na Capital, a temperatura mínima esperada é de 19ºC e a máxima de 32ºC.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues