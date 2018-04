Palmeiras vence o Inter e acaba com jejum de três jogos

Dudu marcou de cabeça no primeiro tempo e deu a vitória ao Verdão neste domingo. Mantido no time titular, Lucas Lima teve boa atuação e foi aplaudido Fellipe Lucena

Um gol de cabeça de Dudu acabou com a série de três jogos sem vitória do Palmeiras, que bateu o Internacional por 1 a 0, no Pacaembu, e chegou a quatro pontos em duas rodadas do Brasileirão. Os gaúchos ficaram com três pontos. saiba mais Boca nega pedido do Palmeiras por carga extra de ingressos O Verdão vinha pressionado após perder para o Corinthians na final do Paulistão e empatar com Boca Juniors e Botafogo sofrendo gol nos instantes finais. Desta vez, o time soube segurar o adversário. Os zagueiros fizeram bom jogo

Depois do susto, o gol

Eram só três minutos quando Gabriel Dias quase fez valer a lei do ex, sozinho na pequena área após cobrança de escanteio. Jailson fez defesa salvadora e voltaria a trabalhar instantes depois, espalmando chute de Pottker. O Palmeiras errava muito e não conseguia jogar. e acaba com jejum de três jogos.

Aos poucos, o time de Roger Machado foi se encontrando e impondo seu estilo de jogo. A atuação não enchia os olhos, mas Lucas Lima mostrava evolução em relação às partidas anteriores e as arrancadas de Keno assustavam. Em uma delas, Danilo Fernandes rebateu e deixou Borja diante do gol escancarado, mas o colombiano cabeceou por cima.

O gol saiu aos 39 minutos da etapa inicial. Lucas Lima deu linda enfiada para Diogo Barbosa, que fez um cruzamento sob medida para o baixinho Dudu cabecear para as redes.

Damião fica no quase

Leandro Damião substituiu Nico López no intervalo e foi quem mais ameaçou a vitória palmeirense. Ele levou perigo em duas cabeçadas, uma defendida por Jailson e outra que passou perto da trave, e chegou a marcar o gol após um giro na área. A arbitragem, porém, já assinalava impedimento duvidoso. D’Alessandro também entrou bem no lugar de Camilo, mas desta vez o Palmeiras não cedeu o empate no fim do jogo.

O Verdão teve um momento de amplo domínio no segundo tempo. O time não deixava o Inter sair de trás e por pouco não anotou com Lucas Lima, que carimbou a trave após bom passe de Borja. O camisa 20 ouviu aplausos ao dar lugar a Moisés.

Agora vem o Boca

O Palmeiras volta a campo na quarta, contra o Boca, em La Bombonera, pela Libertadores. O próximo jogo do Brasileiro será domingo, contra a Chape, no Allianz. No mesmo dia, o Inter recebe o Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 INTERNACIONAL

Local : Pacaembu, em Santos (SP)

Data-Hora : 22/4/2018 – 16h00

Árbitro : Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Auxiliares : Michel Correa e Silbert Faria Sisquim (ambos de RJ)

Público/renda : 23.236 pagantes/ R$ 717.950,00

Cartões amarelos : Iago (37’/1°T), Bruno Henrique (42’/1°T), Rodrigo Dourado (33’/2ºT)

Cartões vermelhos : Nenhum

Gols : Dudu (40’/1°T) (1-0)

PALMEIRAS : Jaílson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique; Lucas Lima (Moisés, aos 30’/2ºT), Dudu (Willian, aos 33’/2ºT), Keno e Borja (Deyverson, aos 33’/2ºT). Técnico : Roger Machado.

INTERNACIONAL : Danilo Fernandes, Edenilson, Klaus, Victor Cuesta; Iago, Rodrigo Dourado, Gabriel Dias (Fabinho, aos 29’/2ºT); Patrick, Camilo (D’ Alessandro, aos 26’/2ºT); Nico López (Leandro Damião, no intervalo) e Pottker. Técnico : Odair Hellmann.