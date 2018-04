São Paulo sofre com seus erros e empata no Ceará

Tricolor variou esquemas táticos, mas teve muitos passes equivocados, pouco levou perigo no Castelão e ficou no 0 a 0 neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro LANCE!

Muitas mudanças e quase nenhuma organização. Esse é o resumo do que se viu do São Paulo neste domingo, que chegou a sofrer no segundo tempo e segurou o 0 a 0 diante do Ceará, no Castelão, em Fortaleza. saiba mais São Paulo recusa proposta do Vasco, mas não relaciona Diego Souza O técnico Diego Aguirre fez quatro mudanças em relação ao time eliminado na Copa do Brasil na quinta-feira, trocando Jucilei, Régis, Valdívia e Nenê por Hudson, Edimar, Cueva e Everton, estreante do dia. No segundo tempo, ainda recolocou Nenê, Régis e Valdívia. Mas não conseguiu um mínimo de organização para levar perigo.

4-3-3 e muitos erros

O Ceará imaginou que o Tricolor jogaria com três zagueiros e acabou surpreendido, com Aguirre usando um 4-3-3, com um triângulo no meio-campo, Petros recuado e Cueva trocando de posição sempre com Everton.

Mas a demora para ajuste do time nordestino durou menos do que dez minutos, tempo que o clube paulista ficou no campo rival. Logo, o Ceará passou a atuar em seu campo ofensivo. Pouco levou perigo, mas também não sofreu.

Perigo só no improviso

Diante da falta de alternativas ofensivas, o São Paulo só apresentou algo quando os homens de frente improvisaram. Foi assim, por exemplo, que saiu a melhor chance do jogo, dando de calcanhar para Everton fazer o goleiro do Ceará trabalhar, aos 38 minutos do primeiro tempo.

Muda esquema, e só

Aguirre voltou do intervalo no 3-4-3, com Régis na ala direita e Nenê como falso 9, revezando com Cueva. Mais uma vez, a força ofensiva manteve o time na frente somente nos primeiros minutos do tempo.

O Ceará, por sua vez, ganhou campo e rondou o gol de Sidão com mais frequência. Ainda assim, seguiu uma partida morna, com raros momentos de emoção.

Situação na tabela e agenda

O São Paulo chega a quatro pontos e aparece entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, enquanto o Ceará somou seu primeiro ponto nesta volta à Série A e aparece na parte de baixo da tabela.

Os dois times voltam a campo às 16h do próximo domingo, diante de cariocas: o Tricolor visita o Fluminense, e o Vovô recebe o Flamengo.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 0 SÃO PAULO

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Data-Hora: 22/4/2018 – 16h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Auxiliares: Rafael Trombeta e Luciano Roggenbaum (ambos do PR)

Público/renda:

Cartões amarelos: Edimar (SAO); Luiz Otávio (CEA)

Cartões vermelhos: –

Gols: –

CEARÁ: Everson; Tiago Alves, Valdo e Luiz Otávio; Arnaldo (Naldo, aos 16’2ºT), Juninho, Wescley (Roberto 24’2ºT), Pio e Rafael Carioca; Arthur Cabral (Elton, aos 27’2ºT) e Felipe Azevedo. Técnico: Marcelo Chamusca.

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Hudson, Petros e Lizeiero (Régis, no intervalo); Cueva, Everton (Valdivia, aos 19’2ºT) e Tréllez (Nenê, no intervalo). Técnico: Diego Aguirre.