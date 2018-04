Carro de luxo com lacre de placa rompido atrai polícia e golpista de MT é preso em hotel

Suspeito confessou que comprou veículo de R$ 1 milhão em esquema

22 ABR 2018 – Por RAFAEL RIBEIRO – 16h:30 – Correio do Estado



Homem de 50 anos, de Nobres (MT), foi preso em flagrante por agentes da Departamento de Operações da Fronteira (DOF) com uma BMW C32, carro cujo modelo 0 km pode custar quase R$ 1 milhão, com placa e chassi adulterados em hotel de Dourados, na manhã deste domingo (22).

Segundo a polícia, o veículo chamou a atenção dos agentes que passaram pelo hotel, que fica às margens da BR-163. Um detalhe confirmou a atitude ilícita: o lacre da placa estava rompido. Na revista, nova adulteração, desta vez no chassi.

Os funcionários do hotel apontaram aos policiais que o dono do veículo estava hospedado no local. Em abordagem, o suspeito disse que teria comprado o veículo pelo sistema ‘finanzinho’, que consiste em comprar veículo financiado, mas com pagamentos atrasados, com mandado de busca e apreensão.

Na posse de Albair os agentes do DOF encontraram também a importância de R$ 4.995,00. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia do 1º DP de Dourados, onde foi autuado em flagrante pelo crime estelionato e se reservou no direito de ficar calado.