Antes de ser preso Lula afirmou que poderia ter fugido do Brasil, mas não quis

Ex-presidente afirmou que decidiu se entregar para provar sua inocência

22 ABR 2018 – Por FOLHAPRESS – 14h:40 – Correio do Estado

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (22), o petista diz que poderia ter fugido, mas que decidiu “enfrentar os problemas” e se entregar.

O vídeo foi gravado pouco antes de Lula deixar o sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no último dia 7 de abril, se entregar à PF (Polícia Federal) e ser preso em Curitiba.

“Queria dizer ao povo brasileiro que essa decisão minha de aceitar o cumprimento do mandado [de prisão] é para provar uma coisa neste país. Primeiro, que eu não tenho medo das denúncias contra mim porque sou inocente. Segundo, poderia ter fugido. Estive na divisa do Paraguai com o Brasil, estive em Foz do Iguaçu, estive do Uruguai e da Argentina, poderia ter saído. Poderia ter ido para uma embaixada”, afirmou.

Lula fez uma caravana pelo Sul do Brasil entre 19 e 28 de março deste ano. No Paraná, um ônibus da caravana chegou a ser baleado.”Não quis fugir porque quem é inocente não corre, enfrenta os problemas. E quero provar minha inocência. Se tem político que não tem honra e não se defende, eu tenho muita honra e quero me defender. É por isso que estou muito tranquilo”, complementou.

Ainda no vídeo, de um minuto e vinte e nove segundos, Lula voltou a atacar o juiz federal Sergio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e a TV Globo. “Quero provar que eles estão mentindo a meu respeito, eles sabem que é mentira e estão quase como serviçais da Globo”, afirmou.

“A Globo é que dá veracidade às mentiras que eles contam. E resolvi enfrentá-los. É por isso que estou indo agora para Curitiba e quero pedir muita, mas muita vontade de lutar do povo brasileiro. Eu estou com a consciência tranquila dos inocentes”, finalizou.

Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Esse não é o primeiro vídeo de Lula divulgado após a prisão. Um dia depois de ser levado para Curitiba, Lula apareceu em um vídeo no qual afirmava que Moro tem uma “mente doentia”.

Um acampamento foi montado por militantes em um local próximo à sede da PF, onde o ex-presidente está detido. Lula tem se comunicado com os militantes através de cartas, lidas por líderes do PT.

“Ouvi os recados e as músicas que vocês cantaram. Estou muito agradecido pela existência e presença de vocês neste ato de solidariedade”, teria dito Lula conforme mensagem lida pela senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido.