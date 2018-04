Trump afirma que crise da Coreia do Norte ainda está ‘longe de conclusão’

22 ABR 2018 – Por FOLHAPRESS – 10h:45 – Correio do Estado

“Estamos longe de uma conclusão sobre a Coreia do Norte, talvez as coisas funcionarão, talvez não -apenas o tempo dirá… Mas o trabalho que estou fazendo agora deveria ter sido feito muito tempo atrás!”, escreveu Trump no Twitter.

No sábado, o americano declarado que via “progresso” na decisão da Coreia do Norte de suspender os testes nucleares e o lançamento de mísseis.

Em outra mensagem, Trump já havia dito: “A Coreia do Norte concordou em suspender todos os testes nucleares e fechar um importante local de teste. Esta é uma notícia muito boa para a Coreia do Norte e o mundo-grande progresso! Ansioso por nosso encontro”.

Neste sábado (21), autoridades internacionais elogiaram a decisão norte-coreana, embora com cautela. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, comemorou o anúncio, mas pediu que Estados Unidos e Coreia do Sul diminuam sua atividade militar na região.

Já o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, afirmou que o anúncio norte-coreano é um passo na direção certa, mas acrescentou que o regime de Kim Jong-un deveria revelar seu programa nuclear e de míssil.

O governo britânico também avaliou o anúncio como um passo positivo e disse esperar que seja um sinal de boa fé. “Um compromisso de longo prazo de Kim Jong-un para suspender todos os testes nucleares e lançamentos de mísseis seria um passo positivo. Nós esperamos que isso indique um esforço para negociar de boa fé”, disse o governo em comunicado.

A chefe de Relações Exteriores da União Europeia, Federica Mogherini, pediu, neste sábado, uma “desnuclearização irreversível” da Coreia do Norte.

A decisão norte-coreana “é um passo positivo e há muito desejado no caminho que agora tem que levar à desnuclearização completa, verificável e irreversível do país”, mesmos termos usados pelo governo britânico em seu comunicado.

Em nota, o Itamaraty disse que o governo brasileiro vê a atitude de Pyongyang como “um passo necessário para a redução das tensões na região”.