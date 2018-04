Feira de agricultura familiar atraiu mais de 2.500 pessoas em Dourados

22 ABR 2018 – Por REDAÇÃO – 09h:25 – Correio do Estado

Ao longo dos três dias, a Tecnofam 2018, feira de Tecnologias e Conhecimento para Agricultura Familiar, atraiu cerca de 2.500 agricultores familiares, estudantes, professores, acadêmicos e profissionais da assistência técnica puderam conhecer inúmeras tecnologias de baixo custo e que podem contribuir com aumento da produtividade, ampliação da renda, inserção no mercado, melhorias na qualidade de vida e fixação do homem no campo. O evento foi realizado de 17 a 19 de abril, numa área total de 60 mil m2, na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados.

Além do público de Mato Grosso do Sul, a feira recebeu visitantes de outros estados do Brasil, como Paraná, Mato Grosso, Paraíba, Piauí e Bahia. É o caso do coordenador da Coordenação Executiva de Pesquisa, Extensão e Inovação (Cepex), da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) da Bahia, Hebert Florence de Carvalho, mora em Salvador. “É um evento muito interessante e que facilita o acesso do pequeno produtor a essas tecnologias, inovações e conhecimentos viáveis e que agreguem muito a essas famílias. De maneira geral, apesar da realidade climática e ambiental diferente de Mato Grosso do Sul, algumas tecnologias que estão dão resultados por aqui poderão ser utilizadas em nosso Estado. Conhecer um evento dessa dimensão voltado exclusivamente para agricultura familiar, por si só, já valeu muito a pena ter vindo até aqui”, destacou Carvalho.

O produtor rural de Laguna Carapã, Mirto Freitas, destacou a relevância do que viu no campo. Ele cultiva soja, milho e feijão numa área de 50 ha e o que mais chamou a atenção dele na Tecnofam foram os trabalhos de meliponicultura e aquaponia.

A Tecnofam é o maior evento em agricultura familiar do Mato Grosso do Sul. O Chefe Geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Asmus, explica que “esse evento é importante, visto que a cesta básica brasileira é formada fundamentalmente por produtos oriundos da pequena propriedade. Esperamos que esse evento contribua com a inserção dos produtores no mercado, amplie a renda e colaborar com a qualidade de vida das famílias rurais, além de contribuir com a matriz econômica agrícola do Estado”.