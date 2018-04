3 receitas saborosas para uma vida mais saudável

Em parceria com a nutricionista Cinthya Maggi, a Electrolux ensina três pratos que auxiliam na prevenção e combate à hipertensão

Ter um estilo de vida saudável depende de muitos fatores, desde uma alimentação equilibrada até a prática de exercícios físicos. Esses dois hábitos são essenciais contra uma das doenças que atinge um a cada quatro brasileiros: a hipertensão. Segundo pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas (Vigitel), em 2016 o número de pessoas que têm a doença cresceu 14,2% em uma década e, hoje, 25,7% da população é hipertensa.

Dia 26 de abril é considerado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, criado com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os cuidados básicos para prevenir e lidar a hipertensão arterial. Relacionada ao consumo excessivo do álcool, estresse, tabagismo e ingestão de alimentos fritos, esse mal pode ser controlado com medicações e com a mudança de alguns hábitos diários. Pensando nisso, a Electrolux, em parceria com a especialista em alimentação Cinthya Maggi, selecionou três pratos ideais para uma alimentação mais equilibrada:

Pasta com abobrinha e pesto de tomate seco

A abobrinha é uma fonte de betacaroteno, vitamina C. O legume é rico em antioxidantes atuando na prevenção de doenças. Segundo a especialista em alimentação, Cinthya Maggi, uma boa quantidade de potássio atua na prevenção da hipertensão, além de magnésio e cálcio para ajudar na saúde do coração.

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: 40 minutos

Ingredientes

1 abobrinha média

1 colher (chá) de sal

500g de macarrão tipo penne integral

Pesto de Tomate Seco

250g de tomate seco

1 dente de alho

50g de queijo parmesão ralado

6 a 8 unidades médias de castanha do Brasil (50g)

6 colheres (sopa) de azeite de oliva

Modo de Preparo

Lave bem a abobrinha e rale do lado grosso. Reserve. Após, coloque 5 litros de água em uma panela e leve para ferver. Adicione uma pequena quantidade de sal e o penne e deixe cozinhar por cerca de 7 minutos ou até a massa ficar al dente. Escorra e volte à panela com a abobrinha. Reserve.

Faça o pesto. Coloque no Liquidificador Expressionist BLP50, o tomate seco, o alho, o queijo parmesão, a castanha do Brasil e o azeite. Bata por cerca de 2 minutos. Caso queira uma consistência mais liquida, acrescente mais azeite. Aqueça a pasta com a abobrinha e o pesto e sirva.

Terrine de Espinafre, salmão e cogumelos

Esta receita é ideal para servir como prato principal, com os benefícios do ômega-3 contidos no peixe e os atributos nutricionais do espinafre e dos cogumelos. Já o espinafre é fonte de ácido fólico, importante para o bom funcionamento das células, além de ser eficiente no combate à anemia e às doenças cardiovasculares.

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: 60 minutos

Ingredientes

1 maço de espinafre

3 ovos

1 caixinha de creme de leite (200g)

2 colheres (sopa) de amido de milho

1 pitada de noz-moscada ralada

1 colher (chá) de sal

Recheio

1 cebola picada

1 colher (sopa) de azeite

400g de salmão fresco, em cubos médios

1 xícara (chá) de cogumelos Paris frescos picados

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de cebolinha verde picada

Modo de preparo

Retire as folhas do espinafre, lave bem e coloque em uma panela. Regue com 2 colheres (sopa) de água e cozinhe com a panela tampada por cerca de 5 minutos. Retire, escorra bem e reserve. Coloque no Liquidificador Expressionist BLP50 os ovos, o creme de leite, o amido de milho, a noz moscada, o sal e o espinafre reservado. Bata por 2 minutos e reserve.

Refogue a cebola no azeite até amaciar e junte o salmão, os cogumelos e o sal. Mexa e refogue por cerca de 2 minutos ou até que o salmão comece a perder a cor rosada. Adicione a cebolinha verde e coloque no fundo de uma forma refratária média untada com azeite. Por cima, despeje a mistura de espinafre. Leve ao forno médio (200◦C), por cerca de 30 minutos e sirva.

Cheesecake em taças com morangos e farofa de castanha de caju

A nutricionista Cinthya Maggi preparou esta receita que é feita com açúcar demerara, um tipo de açúcar obtido a partir da cana de açúcar, através de um processo especial no qual se elimina o uso de aditivos químicos para o processo de branqueamento e clarificação. A castanha de caju contém gorduras monoinsaturadas que incluem o ácido oleico e antioxidantes, ajudando a promover uma boa saúde. O magnésio do caju e as frutas vermelhas podem ajudar no controle da pressão arterial.

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos

Ingredientes

300g de cream cheese light

½ xícara (chá) de açúcar demerara

1 caixinha de creme de leite light (200g)

½ xícara (chá) de suco de limão

2 xícaras (chá) de morangos picados

Farofa

75g de castanha de caju

1 xícara (chá) rasa de flocos de amaranto (80g)

2 colheres (sopa) de açúcar demerara

1 pitada de canela em pó

Modo de Preparo

Coloque o cream cheese no copo do Mixer Expressionist IBP50 e adicione o açúcar demerara, o creme de leite, a essência de baunilha e o limão. Bata até ficar um creme.

Faça a farofa. Coloque a castanha de caju, os flocos de amaranto, o açúcar demerara e a canela em pó no copo do mini processador do mixer e bata até ficar uma farofa.

Montagem: distribua o creme em 6 tacinhas de vidro transparente de sua preferência. Por cima, distribua os morangos cortados em fatias. Enfeite com a farofa e sirva gelado.

