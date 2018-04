Serasa lança buscador de crédito online para microempresários

Ferramenta digital, rápida e de fácil acesso pode ajudar milhões MEIs e MEs que buscam crédito no mercado São Paulo, 23 de abril de 2018 – A Serasa Experian lança hoje uma nova plataforma online, gratuita, para todos microempreendedores individuais (MEIs) e microempresários (MEs) que estão buscando crédito no mercado. O novo serviço, vai ajudar quem precisa de dinheiro a comparar e a contratar a melhor oferta de crédito conforme necessidade para o negócio. A simulação do empréstimo é feita junto a empresas que investem no segmento das MEIs e ME, como fintechs, cooperativas de crédito e bancos. Entre as empresas parceiras que já estão no marketplace Serasa Empreendedor estão Nexoos, Biz Capital, Biva e Tutu Digital. “A ferramenta vai ajudar a melhorar relação de crédito no país. Atualmente, seis milhões de MEIs e MEs têm dificuldades em obter algum tipo de crédito”, explica o vice-presidente de micro, pequenas e médias empresas da Serasa Experian, Victor Loyola. “O empreendedor vai ter todas as informações para contratar um empréstimo de forma transparente e rápida. Na hora já visualiza a proposta e, se tiver interesse, conforme o parceiro escolhido, conclui a transação diretamente na plataforma”. O acesso é totalmente gratuito, digital e conta com orientação ao usuário durante todo o processo de simulação para que ele aumente as chances de conseguir o crédito. Para simular crédito, é necessário que o empreendedor se cadastre na plataforma do Serasa Empreendedor, que oferece outros serviços e informações para ajudar o pequeno empresário, como perfil empreendedor, trilha personalizada de conteúdos e score empreendedor. O procedimento para aproveitar esses benefícios não tem custo e é simples, basta o preenchimento de CNPJ, nome completo, e-mail, celular e CPF. Crédito escasso para MEIs Segundo pesquisa da Serasa com microempreendedores, 48% deles encontraram dificuldade para conseguir empréstimos, principalmente voltados à quitação de dívidas ou ampliação. 43% enfrentaram problemas com a falta de crédito e burocracia na hora de abrir o negócio. Além disso, 65% dos empresários afirmaram que teriam necessidade de financiamento nos próximos 12 meses. Ainda de acordo com outro levantamento da companhia, para 58% dos microempresários, buscar recursos em um banco que ofereça melhores condições de prazo e taxas de juros é a prioridade. Em 2017, surgiram no país 1.733.061 microempreendedores individuais (MEIs), 78,7% do total de novas empresas constituídas entre janeiro e dezembro do ano passado. A quantidade de novos MEIs é 11,9% superior ao registrado em 2016, quando1.548.950 novas empresas desse segmento nasceram. Os números são os maiores já apurados pelo Indicador Serasa Experian de Nascimentos de Empresas desde que a apuração passou a ser feita, em 2010. Você também lê esta notícia no site www.serasaexperian.com.br/sala-de-imprensa e Twitter @SerasaImprensa Serasa Experian A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as melhores ferramentas. Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força e a tradição do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 1968, uniu-se à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por dia, auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a tomar a melhor decisão em qualquer etapa de negócio. Constantemente orientada para soluções inovadoras, a Serasa Experian vem contribuindo para a transformação do mercado de soluções de informação, com a incorporação contínua dos mais avançados recursos de inteligência e tecnologia. Para mais informações, visitewww.serasaexperian.com.br