Avantis abre inscrições para o 1º Curso Teórico-prático de Flexibilidade

A Faculdade Avantis está com inscrições abertas para o “1º Curso Teórico-prático de Flexibilidade”, que será realizado nos dias 11 e 12 de maio, na instituição. Com o intuito de capacitar os profissionais da área de desporto e acadêmicos sobre o tema alongamento, a Avantis trará o renomado professor e doutor Abdallah Achour Junior. As aulas acontecerão das 19h às 22h na sexta-feira, e, das 8h às 12h no sábado. As vagas são limitadas.

No curso, os alunos terão a básica teórica de alongamento e flexibilidade, além de praticarem os métodos que serão ensinados. “O alongamento é a base de qualquer atividade física e requer muita atenção. O propósito é que os acadêmicos e profissionais possam vivenciar, sentir e identificar os efeitos dos exercícios no próprio corpo e as diferenças entre as pessoas”, comenta.

De acordo com Abdallah Achour Junior, o curso proporcionará uma base bem sólida, onde será possível potencializar os objetivos quando aplicados na prática profissional. “O profissional com mais este conhecimento poderá trabalhar em academias, como personal trainer, em indústrias e nos esportes podendo, assim, ampliar o campo de trabalho”, explica o professor e doutor em Educação Física.

Professor e doutor

Abdallah Achour Junior é reconhecido internacionalmente e autor de diversos livros sobre alongamento e flexibilidade, além de Mestre em Educação Física, Atividade Física e Saúde, e Doutor em Biodinâmica do Movimento Humano. Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Londrina e tem experiência na área de Educação Física e Esporte, atuando principalmente com flexibilidade, alongamento, atividade física e pedagogia do esporte.

Os participantes receberão certificado de participação. Inscrições pelo link: avantis.edu.br/cursos-de-extensao/ ou na secretaria da Faculdade. O valor do curso é de R$ 100 e pode ser pago em duas vezes sem juros no cartão.

Fn | Na Midia Comunicação