Receita: Maça ao vinho y Licos

A sobremesa é uma das opções do Restaurante La Paella para a 22ª SP Restaurant Week

Ingredientes

1 maçã média

8gr de uvas passas

5ml de vinho tinto doce

Mel a gosto

5ml de licor de pêssego

Modo de Preparo

Fure a maçã e tire o miolo com as sementes. Feito isso, coloque as uvas passas, o licor, o vinho e o mel. Coloque no forno a 180gr por cerca de 10 minutos ou mais dependendo da potência do forno, até que fique bem macia, mas sem soltar a casca. A sobremesa está pronta pra servir!

*Tempo de preparo – 20 minutos (aproximadamente).

Fn | Máquina Cohn & Wolfe