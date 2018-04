JORNAL GRITO CIDADÃO

BIG BROTHER BRASIL: CHEGA AO FINAL MAIS UM TORTURANTE PROGRAMA…

Por : Pettersen Filho

Espécie de Prêmio, ou Concurso, ao contrário, onde vence quem mais se rebaixa, ou se deprava, chega ao fim, finalmente, mais uma Edição do alienante Programa da Rede Globo de Televisão, Big Brother Brazil, fazendo de todos nós, independente da sua “Campeã”, a agora notória, e totalmente fútil, Gleice, culturalmente, em nada contribuindo para o bem do Brazil, a não ser, sendo, apenas, mais um show de vulgaridade e espetáculo obsceno, invadindo todas as noites, ao vivo e a cores, milhares de lares brasileiros… http://www.abdic.org.br/index.php/1957-big-brother-brasil-chega-ao-final-mais-um-torturante-programa

AÉCIO NEVES: SENADOR TUCANO CAI DO GALHO

Por : Pettersen Filho

O “Solar dos Neves”, como é conhecida a Velha Casa, ainda dos tempos do Império, na histórica São João Del Rey, às margens do Rio da Boa Morte, em Minas Gerais, de construções bucólicas, e barrocas, do seu antigo prestígio, seguramente, mais uma vez esse ano, deve ter amanhecido mais triste hoje…

É que votação de admissibilidade, precisa e atual, exatamente dentre os seus poderes, realizada no STF – Suprema Corte do Brasil, recebeu Denúncia Crime advinda da Procuradoria Geral da República, em razão do Senador de Aécio, até a ultima Eleição, quase, Presidente da República, com cerca de 50% dos votos válidos, ainda assim, prova a Denúncia acatada na Corte, envolto em consistentes episódios de Corrupção, por supostamente haver extorquido cerca de 2 milhões de reais do Grupo JBS, em causa própria, enquanto realizava Lobby no Congresso, em favor dos Batistas, donos da Empresa… http://www.abdic.org.br/index.php/1956-aecio-neves-senador-tucano-cai-do-galho

LULA NOBEL DA PAZ

Por : João Baptista Herkenhoff

Trataremos de três asssuntos no artigo de hoje.

O nome do ex-presidente Lula está sendo cotado para receber o Prêmio Nobel da Paz.

O galardão é entregue todo ano, no dia dez de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

A candidatura de Lula está sendo proposta pelo argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganhador do prêmio em 1980. Vem recebendo apoio de figuras do cenário internacional… http://www.abdic.org.br/index.php/1953-lula-nobel-da-paz

ATAQUES DOS USA, FRANÇA E REINO UNIDO CONTRA A SÍRIA SEM MANDATO DA ONU

Por : António Justo

Engano e propaganda é uma tática eficaz: No teatro das máscaras do mundo político quem pensa em justiça, parece não ver bem.

A encenação dos Média e da Política como preparação do povo para legitimar o ataque feito, a noite passada, à Síria foram vergonhosas e humilhantes para cidadãos adultos e para uma política acreditável.

Isto é indigno de um continente que se quer apresentar como o cavaleiro dos valores e do Direito. A “Europa dos Valores” agride hoje, sem provas do emprego de gás pelo Regime de Assad, tal como fez em 2003 para atacar o Iraque… http://www.abdic.org.br/index.php/1954-ataques-dos-usa-franca-e-reino-unido-contra-a-siria-sem-mandato-da-onu

O PT E AS SEMENTES DO NAZISMO

Por : Maria Lucia Victor Barbosa

Nos sistemas totalitários, nazista e comunista, técnicas de manipulação foram levadas à perfeição. No nazismo, Joseph Paul Goebbels, ministro da Propaganda e da Informação de Hitler foi o grande artífice da dominação do psiquismo coletivo. Assim, quando fracassou o boicote de Goebbels às lojas dos judeus porque foi ignorada pelo povo, ele foi às rádios e com sua oratória inflamada proclamou vitória no lugar do fracasso… http://www.abdic.org.br/index.php/1952-o-pt-e-as-sementes-do-nazismo

…RUFAM OS TAMBORES DE GUERRA NA SÍRIA : PUTIM AMEAÇA REVIDAR ATAQUES DO OCIDENTE

Por : Pettersen Filho

Mal humorado, intempestivo e, absolutamente inconsequente, o Presidente Americano Donald Trump, acaba de ameaçar atacar diretamente a Rússia, na Síria, ao dizer no Twiter, como lhe é peculiar, em sua tosca Diplomacia, suplantando os tradicionais Pentágono, e Casa Branca, :”… Misseis Novos e Inteligentes…” estão chegando, sob promessa de serem abatidos pela Rússia, porquanto meros boatos de ataque Químico na Síria, em que teriam sido vitimadas cerca de quarenta pessoas, colocam em Alerta de Guerra Mundial todo o Mundo dito “Civilizado.”.. http://www.abdic.org.br/index.php/1951-rufam-os-tambores-de-guerra-na-siria-putim-ameaca-revidar-ataques-do-ocidente

BENS BLOQUEADOS : “O INSTITUTO LULA & “LULA: O INSTITUTO…””

Por : Pettersen Filho

Decisão do Poder Judiciário, que apura corrupção e uso indevido de Instituto Legal, leva ao bloqueio do bens do Instituto Lula, e do próprio Presidente Lula, a fim de assegurar possível ressarcimento aos cofres públicos, devido a dividas contraídas, inclusive face a insolvência perante a própria Receita Federal:

Consagrado especialmente perante o Conceito constitucional de que “Todos são iguais perante a Lei”, Artigo 5º, e, naturalmente, como arremedo ao que dispõe o Artigo 8º da Carta Magna Federal, a Constituição Republicana de 1988, onde se afirma que é “Livre o Direito de Associação”, presume-se, o, ultimamente, muito falado, “Instituto Lula”, concebido. http://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/texto_jornal.php?id_publicacao=48298

VIVA MARIELLE

Por : João Baptista Herkenhoff

Se o Papa Francisco telefonou para a mãe de Marielle Franco poucos minutos antes da Missa celebrada em sufrágio da alma da Vereadora assassinada no Rio de Janeiro, não poderá ser levantada a mão condenatória de quem quer que seja para censurar Marielle por qualquer de seus atos. A mão, que tenha o atrevimento de erguer-se, é mão hipócrita, classista, mentirosa e injusta.

Não se encontra na Bíblia nenhuma palavra de Jesus pronunciada para verberar o ateu. Entretanto Cristo foi implacável para condenar o fariseu que se ajoelhava e celebrava as glórias do Criador mas não se compadecia dos sofredores… http://www.abdic.org.br/index.php/1948-viva-marielle

NELSON MANDELA E LUIS INÁCIO LULA DA SILVA : “DIFERENÇAS & IGUALDADES…”

Por : Pettersen Filho

Desde que, recentemente, erigido à condição de Preso Comum, conduzido ao início do cumprimento de uma Pena de mais de doze anos que lhe foi imposta pela Justiça, pelo cometimento de crimes afetos a corrupção, enquanto Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, agora, definitivamente encarcerado, sempre gostou de paradigmas, às vezes, dentre as suas realizações, comparando-se, em sua mente insana, a brasileiros históricos, Getúlio Vargas, JK, e, mesmo Jesus Cristo, ao referir-se a si mesmo: “Nunca antes na história desse País”, em sonoros arrotos de ufanismo, exortado por público qualificado, geralmente um bando de asseclas, ou bodes expiatórios partidários, ligados a CUT ou MST, beneficiários originários em seu Governo de vultosas verbas institucionais de Brasília, à titulo de cego apoiamento, qual não foi no seu ultimo discurso, enquanto abrigado na sede dos Metalúrgicos do ABC, porquanto negociava a sua rendição… http://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/texto_jornal.php?id_publicacao=48283

LULA : “A BATALHA DE SÃO BERNARDO…”

Por : Pettersen Filho

Em contrassenso com o que dispõe o Código de Processo Penal, que em nenhum dos seus artigos, em razão de cominação de Pena de Prisão decretada em desfavor do Ex-presidente Lula, por Corrupção e outros capitulamentos, já confirmada Sentença em grau de Segunda Instância, pelo TRF Gaúcho, inclusive com denegação de habeas corpus preventivo, que autorizou a Prisão em placar apertadíssimo, ontem, o Juiz natural da causa, Sérgio Moro, concedeu condições privilegiadíssimas ao Apenado, Lula, estipulando prazo anusual de 24 horas, até as 17:00 hs de hoje, 06/04, para que se apresente no domicílio da culpa, Curitiba, voluntariamente, determinando expressamente que abstenham-se de algemá-lo os seus eventuais captores, para tanto, alegando favores, de que, ao meu ver, não merece o favorecido ser merecedor, fato a se tratar de Ex-presidente, o que, na pratica, possibilitou que Lula se refugiasse na Sede do Sindicato de Metalúrgicos do ABC, onde iniciou sua carreira, por detrás de Legiões de Correligionários, pronto a se matar por ele… http://www.abdic.org.br/index.php/1946-lula-a-batalha-de-sao-bernardo

MICHEL TEMER : “TODOS OS HOMENS DO PRESIDENTE”

Por : Pettersen Filho

Operação da Polícia Federal denominada “Escala”, deflagrada esse feriado de Semana Santa, acaba de colocar em xeque, mais uma vez, novamente e de novo, a Administração Tampão do Presidente Interino Michel Temer, já ungido por pelo menos duas Denúncias, Pedido de Licença para processamento, prerrogativa do Cargo, encaminhada, e vetada, pelo Congresso Nacional, e todos os seus conluios, dessa feita fazendo “Escala” bem na ante porta do seu Gabinete, no Palácio do Jaburu, alcançando seus mais íntimos colaboradores, o Amigo Yunes e o Coronel Lima, todos envolvidos no suspeito Decreto prolatado para beneficiar a Rodrimar, Empresa de Docas e Estiva no Porto de Santos, acusada de ter pago por tal Legislação… http://www.abdic.org.br/index.php/1941-michel-temer-todos-os-homens-do-presidente

PARALELO HISTÓRICO : “A COLUNA PRESTES E A CARAVANA LULA”

Por : Pettersen Filho

Personagem de personalidade peculiar, bipolar ou psicopata, para não dizer mais, recentemente, convertido à condição de Candidato Ficha Suja, uma vez condenado em segunda instância, a mais de doze anos de prisão, por corrupção, enriquecimento ilícito, crime lesa Pátria, e outras capitulações mais, mediante fartas provas atestadas pela Operação Lava Jato da Polícia Federal, naquele que ficou conhecido como o maior Esquema de corrupção do Planeta, Luís Inácio Lula da Silva, antecipando a Campanha Eleitoral de 2018, ainda sequer deflagrada pela Justiça Eleitoral, objetivando contrapor-se aos fatos, encampou essa semana uma Jornada, pensa ele, Épica, de cruzar o País de Sul a Norte, começando ele, que não trabalha, justamente pelo Rio Grande do Sul, um dos grandes celeiros, Produtor de Trigo, Arroz e Milho, prontamente rechaçado com piquetes, ovo podre e balas, numa rejeição histórica sem precedentes… http://www.abdic.org.br/index.php/1937-paralelo-historico-a-coluna-prestes-e-a-caravana-lula

STF : “QUANDO OS DEUSES DO OLYMPOS DIZEM NÃO !”

Por : Pettersen Filho

Seres aparentemente dispares, absolutamente dissociados do Planeta Terra, habitantes imaculados de Júpiter ou Marte, com suas Togas suntuosas, abduzidos da realidade que assola o País chamado Brasil, desde pequenos roubos, ou furtos no sinal de trânsito, até as grandes mazelas que governam Brasília, em sua imprudente maioria, longe do clamor das ruas, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, decidiram essa semana, contrário a tendência já consolidada, de recolher ao cárcere os condenados em segunda instância, em inadmissível casuísmo, e desatino histórico, manter solto o Ex-presidente, e Gangster, Luis Inácio Lula da Silva, condenado pelo TRF a mais de dose anos de prisão, mesmo diante provas irrefutáveis de corrupção , formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e crime lesa Pátria, enquanto na Presidência a República, e mesmo fora dela, naquela que se tornou a mais elaborada quadrilha que assaltou os cofres públicos no País, de fazer, mesmo, causar inveja a FHC, a sua Privataría Tucana, e todos os corruptos solitários que antes o antecederam… http://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/texto_jornal.php?id_publicacao=48178

DE MACUNAIMA À MARIELLE FRANCO… “ O ANTI-HEROI BRASILEIRO”

Por : Pettersen Filho

Desde antes de ontem, até o seu fatídico homicídio na Cidade do Rio de Janeiro, no Estácio, Personagem totalmente desconhecido, do qual jamais houvera eu ouvido falar, de uma hora para a outra erigida a condição de Mártir, mais, pelo que agora percebo, ao compulsar pela Imprensa, e sandices prolatadas aos metros nas Redes Sociais, quase todas de viés político e falaciosas, pelo seu simples e abominável Assassinato, do que pela sua Obra em vida, a recente Morte da Vereadora do PSOL, Marielle Franco, LGBT, Negra, Pobre e oriunda da Favela da Maré, como Ela mesmo gostava de referir-se a si mesma : “Cria da Maré”, onde, invariavelmente, os Jovens não ultrapassam os 25 anos, sugados pelo Tráfico ou abatidos pelas Milícias, de menos Marielle, detentora de Mandado Popular na Câmara Carioca, e, aparentemente, relevante trabalho em prol das Minorias, no entanto, tal acometimento reflete, ao fundo, uma dinâmica, se não, uma sistemática comum no Brasil, de Beatificar os seus Mortos, e Menosprezar os seus entes vivos, desde o sempre impostos à condição de Miseráveis, mera Massa de Manobra… http://www.abdic.org.br/index.php/1934-de-macunaima-a-marielle-franco-o-anti-heroi-brasileiro

A LEI DE AÇO DO GOVERNO TRUMP…

Por : Pettersen Filho

Capaz de causar baixas ideológicas no seio do seu próprio Governo, Donald Trump, com a imediata renúncia do seu Secretário afeto à Pasta, por discordar da medida, os Estados Unidos, provavelmente objetivando barrar a China, seu concorrente mais imediato no Mercado Mundial, acabam de editar Sobretaxa a Importação do Aço e Alumínio estrangeiro, matérias primas absolutamente indispensáveis à Industria de Transformação e de Produção de Bens de Consumo Duráveis, como carros, fogões e geladeiras, mola mestre de qualquer economia moderna, com tal regra, atingindo de sobra, países tão diversos, como indistintos, Brasil, México, ou quem mais seja, que, nada tem a ver com a atual disputa de hegemonia no Mundo Global… http://www.abdic.org.br/index.php/1927-de-volta-ao-passado-a-lei-de-aco-do-governo-trump

RUSSIA X INGLATERRA : “ AGENTE 007, JAMES BOND, LEVA O TROCO …”

Por : Pettersen Filho

Rusga recente entre um dos mais tradicionais Impérios do Planeta, o Império Constitucionalista Britânico, da Rainha da Inglaterra Elizabeth, de tantas tradições e inquebrantável democracia, e a Rússia, dos Czares Pedro, o Grande, e Nicolau, executado por Stalim, hoje reeditado na atual Federação Russa, de Vladmir Putim, herdeiro da antiga URSS, acaba de trazer novo capitulo, ainda remanescente dos velhos tempos da Guerra Fria, entre Oriente e Ocidente, ora renovada, com o aparente envenenamento de Ex-espião Russo, à Serviço da Scotland Yard, ou Agência assemelhada, cooptado na Rússia, quem repassou segredos à Rainha, essa semana encontrado envenenado em cidadezinha do interior da Inglaterra, supostamente, por droga química russa… http://www.paralerepensar.com.br/paralerepensar/texto_jornal.php?id_publicacao=48106

“CÂMARA FORMA COMISSÃO: FAKE NEWS OU CENSURA ?”

Por : Pettersen Filho

Dono e Senhor de uma das Legislações mais modernas do Mundo, inserida no Marco Regulatório Civil, ainda fresquinho, recém aprovado pelo Congresso Nacional, que assegura a Acessibilidade à Rede Mundial de Computadores e Regula a Internet, sabatinado e discutido pela Sociedade brasileira, ainda ontem à tardinha, preocupados com a escala que a internet, e a comunicação virtual, alcançou no País, quase impossível de Censurar, não necessariamente presa aos velhos Oligopólios da Comunicação, Concessão de Tevês e Rádios Públicas, geralmente pertencentes aos Políticos da Situação, e representando seus exclusivos interesses, justamente agora, que se aproximam as Eleições, a Câmara dos Deputados, em Brasília, já se articula, para conter as chamadas “Fake News”, no bom Português, as Notícias Falsas na internet, que podem contaminar as Eleições… http://port.pravda.ru/news/desporto/09-03-2018/45126-camara-0/

TIRADENTES CONTINUA VIVO E FALA

Por : Paschoal Motta

Este 21 de abril é da celebração dos 226 anos do enforcamento no Rio de Janeiro, do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, chamado Tiradentes (1746-1792), como o principal envolvido no movimento político conhecido como Inconfidência. Os conjurados se reuniam na antiga Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, para planejar o Brasil livre da dominação colonialista portuguesa. O Alferes Joaquim José da Silva Xavier é considerado o protomártir morto pelos ideais da democratização do Brasil…

… SAINDO DO FORNO, GRAVAÇÃO DO DVD DO PRIMEIRO SARAU DE POESIAS DA LIBERDADE "INCONFIDÊNCIA MINEIRA" : DIA 21/04 NO CERIMONIAL & HOSTEL INCONFIDENTE MINEIRO

Por : Pettersen Filho

Por : Pettersen Filho

Nesse Sábado, dia 21/04, Primeiro Sarau de Poesias da Liberdade “Inconfidência Mineira”, das 14:00 às 18:00 hs no Cerimonial & Hostel Inconfidente Mineiro, Av. Deputado Anuar Menhem, 1075 – Santa Amélia – Belo Horizonte – MG, oportunidade em que será gravado DVD alusivo ao Evento, com a presença de vários músicos, cantores e poetas, tais como Pettersen Filho, Emerson Bastos, Jota Vieira, Maurílio Marks, Janaina Assis, João Evangelista, Beto Lino, Tiano Lelles, Orlando Soares e outros.: Ingresso R$10,00… http://www.abdic.org.br/index.php/1955-primeiro-sarau-de-poesias-da-liberdade-inconfidencia-mineira-dia-21-04-no-cerimonial-hostel-inconfidente-mineiro

BELO HORIZONTE GANHA SEU VERDADEIRO ESPAÇO" : HOSTEL INCONFIDENTE MINEIRO – DA FICÇÃO À REALIDADE…"

Por : Pettersen Filho

Por : Pettersen Filho

“Da Ficção à Realidade”, bem como insinua o Título da presente abertura, Belo Horizonte Capital Afrodisíaca de todos o Mineiros, e Não-mineiros, ganha o seu verdadeiro Espaço”, localizado bem no meio do Conjunto Arquitetônico da Lagoa da Pampulha, no Bairro Santa Amélia, bem próximo ao Aeroporto da Pampulha e a Estação de Ônibus Urbanos Move, também na Pampulha, Belo Horizonte acaba de ganhar o seu mais novo Hotel, na verdade, um misto entre Hotel e Albergue (em termos modernos, meio que, assim, um “Hostel”, ainda que inusitado e atípico, onde privacidade, e coletividade, são preservados), reunindo o que de melhor há nos dois modelos, em que o primeiro reúne a distinção e a privacidade, essencial ao conforto e liberdade do Hospede, e o segundo, agrega os valores essenciais ao viajante, qual seja a Instalação simples e econômica, própria dos Albergues…

PAINEL :”MINAS SÃO MUITAS…”

Por : Pettersen Filho

O Painel "Minas são muitas…", é uma alusão, abreviada, sem descartar outros Entes também relevantes, ao Biótipo dos Personagens típicos que encampam, e formam, o Estado de Minas Gerais, na visão do Artista Plástico Renato Chaves*, através de Pinturas encomendadas por Pettersen Filho, exatamente para encartarem o Painel, com os tipos comuns que compõem o Povo Mineiro, essencial a sua identidade, e formação cultural, cada qual a seu tempo, e modo, perfazendo as Minas Gerais, em bucólica simplicidade, e avantajada harmonia, quais sejam:

HOSTEL INCONFIDENTE MINEIRO : A MELHOR OPÇÃO PARA HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE COM CLASSIFICAÇÃO E RESERVA PELA INTERNET…

Por : Pettersen Filho

Por : Pettersen Filho

Relativamente novo, com menos de um ano de atividade, o Hostel & Cerimonial Inconfidente Mineiro, demonstrando que está antenado com as boas praticas modernas, e com a mais fina tecnologia, acaba de ganhar sistema de reservas de Vagas pela internet, em convênio com o Portal Booking.com … http://www.abdic.org.br/index.php/1880-hostel-inconfidente-mineiro-agora-com-classificacao-e-reserva-pela-internet

INCONFIDENTE MINEIRO – CERIMONIAL & HOTEL: "DA FICÇÃO A REALIDADE

Por : Pettersen Filho

Por : Pettersen Filho

Belo Horizonte Capital Afrodisíaca de todos o Mineiros, e Não-mineiros, acaba de ganhar o seu verdadeiro Espaço”, localizado bem no meio do Conjunto Arquitetônico da Lagoa da Pampulha, no Bairro Santa Amélia, bem próximo ao Aeroporto da Pampulha e a Estação de Ônibus Urbanos Move, também na Pampulha, Belo Horizonte acaba de ganhar o seu mais novo Hotel, na verdade, um misto entre Hotel e Albergue… https://www.airbnb.com.br/rooms/22370880

BAR & RESTAURANTE INCONFIDENTE MINEIRO: "ONDE ARTE E CULTURA COMEM JUNTO…"

Por : Pettersen Filho

Por : Pettersen Filho

Localizado na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, o Bar & Restaurante “Inconfidente Mineiro” é a melhor opção em comida da Cidade, oferecendo refeições e prato feito, tipo executivo, com carne e saladas a parte, em pratos avulsos, acompanhados do principal, com um tipo de carne, a R$11,00, sempre com uma sugestão do dia, que pode ser bife à milanesa, carne assada, cozida, frango com quiabo e angu, tutu à mineira, peixe, frango ou bife de boi acebolado, conforme o dia, ou pedidos a parte e self service, servindo também marmitex e entregando delivery nos bairros próximos…

