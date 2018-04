I Coríntios 3:1

Pensamento: Como a Palavra de Deus é atual. Nos dias de hoje, fala como a 2.000 anos atrás. As pessoas simplesmente querem o melhor, com o mínimo esforço. Falar de pecado na igreja, é uma tarefa árdua, para àqueles que almejam apenas a vitória e a benção. Campanhas e campanhas, sem nenhuma base bíblica, são apresentadas e recebidas com louvor. O culto ao homem é algo que como um câncer contaminou os altares. Quem ouve, ama pastores fazendo piadas, apresentações de stand up, verdadeiros shows criados para entreter e depois cobrar o soldo da apresentação. Dias virão em que esses abandonarão às igrejas, por não suportar a Palavra de Deus. Igreja repletas de zumbis espirituais, à busca apenas da próxima emoção…

Oração: Senhor Deus peço perdão pela igreja brasileira. Temos adorado a criatura ao invés do criador e estabelecido, não um altar de adoração, mas o profano perante a Tua Santa presença. Por muito menos, Tu levaste Teu povo ao deserto e ao cativeiro. Temo que isso também ocorrerá com essa geração que acha que Te adora, mas na verdade apresenta a Ti um fogo profano. Tem misericórdia de nós… No glorioso nome de Jesus eu oro, Amém.

Pedido de oração pela igreja perseguida: INDONÉSIA (38º) – Neste Dia Mundial do Livro, ore pelo treinamento de professores de escola bíblica dominical de crianças, que acontecerá em Sumatra Ocidental. Que os professores sejam habilitados a ensinar princípios bíblicos para as crianças.

Pr.Paulo

servo do DEUS ALTÍSSIMO

