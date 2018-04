Fusca parte ao meio em acidente em Santa Cecília e motorista tem apenas lesões leves

Fusca parte ao meio com batida na BR-116 em Santa Cecília na manhã desta segunda-feira (23) (Foto: Autopista Planalto Sul/Divulgação)

Um Fusca partiu ao meio, mas o motorista de 52 anos teve apenas lesões leves após um acidente em Santa Cecília , no Oeste catarinense, na manhã desta segunda-feira (23). Dois carros bateram lateralmente, segundo a concessionária da rodovia.

A batida ocorreu no km 127 da BR-116 às 7h. De acordo com a concessionária, o Fusca foi entrar em um acesso e o outro carro, um Golf, não conseguiu frear.

O motorista do Fusca foi atendido no local do acidente por equipes da concessionária e levado ao Hospital e Maternidade Santa Cecília.