Três taxistas são encontrados mortos após saírem de festa em favela do Rio

Dois deles, Márcio Azevedo dos Santos, de 34 anos, e Fúlvio da Cruz Dias, de 41 anos, foram encontrados na Rua Zamenhof, no bairro do Estácio, na Região Central da cidade. A perícia foi feita no local e no veículo. De acordo com a Polícia Civil, “os agentes procuram possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança instaladas na região que possam ajudar a identificar a autoria do crime”.