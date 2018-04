Ônibus e clínica são incendiados em Uberlândia; polícia apura ligação entre os fatos

Primeiro ônibus foi queimado por criminosos na sexta-feira no Bairro Tubalina em Uberlândia (Foto: Pedro Torres/G1)

A Polícia Civil de Uberlândia investiga pelo menos cinco ataques registrados na cidade entre a última sexta-feira e este domingo (22). Além de dois ônibus do transporte urbano, uma clínica no Centro foi incendiada por criminosos e precisou ser interditada.

O primeiro caso ocorreu no Bairro Tubalina na madrugada de sexta-feira (20) contra um ônibus da empresa Sorriso de Minas. De acordo com as testemunhas, dois autores chegaram armados e mandaram os passageiros e o motorista descerem.

Eles disseram que “estavam revoltados contra o sistema, contra a opressão na cadeia”, mas que não iriam machucar ninguém. Em seguida, jogaram combustível e atearam fogo no veículo. Eles não foram localizados.

Na madrugada de sábado (21) dois incêndios criminosos foram registrados. O primeiro, no Bairro Santa Luzia, teve como alvo um ônibus da concessionária Autotrans. A ocorrência foi na Rua Ana Cardoso da Silva às 0h30. Os criminosos encapuzados abordaram o motorista obrigando-o a abrir as portas do veículo. A vítima teria se hesitado e os autores quebraram um dos vidros.

A dupla começou a jogar gasolina dentro do ônibus e o motorista conseguiu sair e correr até a garagem da empresa que fica próxima ao local. Alguns segundos depois, a vítima e outros funcionários da empresa viram o veículo em chamas e tentaram apagar o fogo.

O ônibus teve danos em metade da parte interna e o fogo também queimou os objetos pessoais do motorista e dinheiro, uma vez que o condutor do veículo fechava o caixa do dia no momento da abordagem.

Clínica incendiada prestava atendimentos a trabalhadores do transporte urbano de Uberlândia, segundo Sinttrurb (Foto: G1 )

Durante a manhã de sábado, os militares também foram chamados na Avenida João Pinheiro, no Centro, onde uma clínica prestadora de serviços de saúde foi incendiada por volta das 5h45. O Corpo de Bombeiros havia apagado o fogo e a polícia teve acesso às imagens das câmeras de segurança em que mostram dois indivíduos encapuzados arrombando a porta do estabelecimento.

Depois do arrombamento, a dupla colocou fogo na recepção e retornaram para o carro, com placas clonadas, que dava apoio ao crime. Os autores também não foram identificados.

A Defesa Civil foi chamada e constatou que cinco salas da clínica foram atingidas. O local foi interditado parcialmente para remoção dos escombros e reforma. O proprietário da clínica não soube informar o que motivou o atentado e a polícia continua trabalhando para identificar os autores.

O Sindicato de Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Uberlândia (Sinttrurb) informou que a referida clínica presta atendimento médico à categoria. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar a motivação e averiguar se o crime tem ligação com os outros.

A Secretaria de Trânsito e Transportes explicou ao G1 por meio de nota que, à medida que recebe informações, as encaminha às autoridades policiais, “adotando ainda medidas que garantam a segurança dos usuários e dos funcionários das concessionárias”.

Dano ao patrimônio

Outros dois danos foram registrados neste domingo (22). Segundo as informações da Polícia Militar (PM), quatro autores jogaram coquetéis molotov dentro da garagem da empresa São Miguel por volta das 2h20. Os artefatos atingiram dois ônibus da frota do transporte público de Uberlândia. A quadrilha também fez uma pichação na parede da empresa que seria em referência à revolta contra o sistema prisional.

A polícia informou ainda que um dos coquetéis teria explodido na mão dos autores que, após o fato, correram em direção à Rua Paulo Roberto Cunha Santos. A quadrilha não foi localizada.

Por volta das 6h20, o quinto ataque foi registrado pela polícia na Estação 9 da Avenida João Naves de Ávila. O cobrador que chegou para trabalhar viu que as câmeras haviam sido danificadas. A polícia foi acionada e ao analisar as imagens viu que um casal tentou incendiar o local durante a madrugada.