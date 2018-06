Dell investe em responsabilidade social para atingir as metas do 2020 Legacy of Good

Desde 2013, 33 milhões de quilos de materiais reciclados foram usados em novos produtos da Dell;

Novo programa de rastreamento de resíduos eletrônicos e tour de 360º da cadeia de suprimentos em realidade virtual ampliam o compromisso da Dell com a transparência;

Na zona rural da Índia, 37 milhões de pessoas receberão melhores exames médicos com a solução de análise baseada em nuvem Digital LifeCare;

Na Etiópia, 1,2 milhão de estudantes terão acesso à tecnologia em três anos graças à parceria da Dell com o Ministério da Educação da Etiópia e a Camara Education



Junho de 2018 – A Dell Inc. anunciou sua atualização anual do 2020 Legacy of Good, dando continuidade ao compromisso de longo prazo da empresa com a sociedade, os membros da equipe e o meio ambiente. O relatório – que resume os esforços durante o Ano fiscal de 2018 (4 de fevereiro de 2017 – 2 de fevereiro de 2018) –, assim como as atividades correspondentes, é baseado no reconhecimento da Dell da sua responsabilidade de proporcionar um futuro sustentável e próspero.

O propósito da Dell como empresa é impulsionar o progresso humano por meio da tecnologia. Uma das maneiras que a empresa possui para expressar seu compromisso é o Legacy of Good, que usa a tecnologia e a experiência da companhia de maneira que elas possam ser mais úteis para as pessoas e para o planeta. Para a Dell, isso significa investir em inovações que reduzem o impacto ambiental, apoiam uma cadeia de suprimentos transparente, garanta uma força de trabalho futura inclusiva e desenvolva as comunidades carentes.

“O programa Legacy of Good reflete o que é possível quando as pessoas e a tecnologia se unem com um propósito”, diz Christine Fraser, Diretora de responsabilidade da Dell. “Nossos clientes, parceiros e equipes se importam com esse trabalho agora mais do que nunca, e continuaremos buscando formas inovadoras de implantar nossos recursos, diminuir nossos resíduos e atender a essa maior necessidade”.

Alguns destaques:

Tecnologia aplicada para atender necessidades básicas

Como negócio global, a Dell acredita que a colaboração é a forma de enfrentar muitos dos desafios do mundo atualmente. Este ano, a Dell, em parceria com o Governo da Índia e a Tata Trusts, lançou a Digital LifeCare, uma solução de análise baseada em nuvem que tem o objetivo de melhorar os exames de saúde para quase 37 milhões de pessoas, acima de 30 anos, em 150 distritos na Índia. Além disso, o app fornece dados importantes para ajudar ao Governo da Índia a entender tendências de saúde no país.

Aproximadamente dois terços da população da Índia vivem em áreas rurais, e o aplicativo Digital LifeCare permite que os agentes de saúde vejam os pacientes e sigam módulos interativos para garantir que todos eles recebam o mesmo nível de atendimento. Veja todos os detalhes no relatório.

Design sustentável e inovação

A Dell acredita que a transição para uma economia circular é essencial para possibilitar o progresso humano no futuro. A profunda experiência com cadeia de suprimentos, estratégia de design e infraestrutura global de reciclagem de eletrônicos da empresa, posiciona a empresa em uma posição única para avançar nesse modelo circular. A Dell foi pioneira em inovação sustentável de design em diversas áreas, incluindo:

· Reciclagem de ciclo fechado: No período relatado, a Dell trouxe a reciclagem de ciclo fechado de plásticos para seu portfólio na Europa, reciclando mais de 15.000 kg de plástico e resíduos eletrônicos em novos produtos empresariais. Programas globais de reciclagem, incluindo o Dell Reconnect, em parceria com a Goodwill® Industries, e os Serviços de Revenda e Reciclagem de Ativos já reciclaram mais de 9 milhões de quilos de plásticos e ouro para produzir novas peças de computador. Cumulativamente, a Dell usou 33 milhões de quilos de materiais reciclados em novos produtos desde 2013, mantendo a empresa no caminho certo para atingir a meta de 45 milhões de quilos até 2020.

· Recuperação de ouro: Ao mesmo tempo, a Dell fechou o ciclo do ouro, fazendo upcycling de ouro usado de resíduos eletrônicos para novas placas-mãe no Dell Latitude 5285 2 em 1 e em uma linha de joias, The Circular Collection, em parceria com a Bayou with Love, fundada pela Nikki Reed. Um estudo da Trucost relatou que o processo de recuperação de ouro liderado pela parceira da Dell, Wistron Green Tech, tem um impacto ambiental 99% menor do que o ouro extraído tradicionalmente. O programa recebeu o prêmio Best of People’s Choice Award no 2018 Consumer Electronics Show (CES).

· Rastreamento global de resíduos eletrônicos: Este ano, a Dell está realizando um estudo piloto do uso de tecnologia global de rastreamento para monitorar a reciclagem responsável de eletrônicos usados. Além do seu próprio programa piloto de rastreamento de eletrônicos, a Dell firmou parceria com a Basel Action Network para implantar rastreadores em programas para clientes da Dell. O uso de vários métodos de rastreamento possibilita maior visibilidade e transparência, pois a Dell procura garantir conformidade com os mais altos padrões dos parceiros de reciclagem nos EUA. Os resultados serão relatados em aproximadamente seis meses após o período piloto.

· Interceptação de plásticos destinados aos oceanos: O notebook XPS 13 2 em 1 da Dell é enviado em embalagens feitas com plásticos recuperados que iriam parar nos oceanos. A embalagem, que recebeu um prêmio Best of Innovation Award no CES, começará a ser enviada na linha XPS mais ampla e no portfólio de produtos comerciais ainda este ano. Para ajustar a escala do trabalho, a Dell, em parceria com a Lonely Whale, criou a NextWave, um consórcio de empresas dedicado a dimensionar casos de uso para materiais plásticos destinados aos oceanos na indústria ao mesmo tempo que cria benefícios econômicos e sociais aos acionistas. A NextWave espera desviar 1,3 milhão de quilos de plásticos nos próximos cinco anos, o equivalente a evitar que 66 milhões de garrafas de água cheguem até o mar.

Investimento em uma cadeia de suprimentos transparente e diversa

A Dell está comprometida em manter uma cadeia de suprimentos inovadora, diversa, ética e transparente que garanta boas condições de trabalho e uma abordagem sustentável para seus fornecedores no mundo todo. Alguns destaques:

· Uma nova experiência de realidade virtual que permite aos usuários observar uma fábrica real, ver as condições dos trabalhadores na fábrica e checar sessões de engajamento com clientes e trabalhadores. Os vídeos em 360º estão disponíveis no site de cadeia de suprimentos da Dell.

· Mais de US$ 3 bilhões investidos anualmente em fornecedores de propriedade de mulheres e minorias, além de pequenas empresas, nos últimos seis anos.

· Mais de 200 mil trabalhadores na cadeia de suprimentos da empresa são acompanhados pelo programa de monitoramento de horas de trabalho semanais da empresa.

· Na China, a Dell subiu da 3ª para a 2ª posição na classificação geral do Índice de transparência de informações corporativas da Green Choice Alliance do IPE.

· A Dell publica relatórios sobre tópicos essenciais de sustentabilidade da cadeia de suprimentos duas vezes por ano, disponíveis aqui.

Capacitação da força de trabalho

A única forma de garantir que a inovação que colocamos em vigor hoje chegue ao amanhã é envolver uma grande quantidade de pessoas na força de trabalho de hoje e garantir que a próxima geração esteja equipada com as habilidades necessárias para prosperar em um mundo cada vez mais centrado na tecnologia.

· A empresa continua criando um ambiente de trabalho flexível que oferece um conjunto variado de estilos de trabalho. Mais de 58% dos membros da equipe da Dell usaram a oportunidade de trabalho remoto da Dell pelo menos um dia por semana. A empresa também ficou na 9ª posição entre as 100 principais empresas com trabalhos remotos em 2018.

· A Dell tem orgulho da sua pontuação de 100 no Índice de igualdade corporativa da HRC pelo 14o ano consecutivo.

· A Dell foi nomeada uma das Empresas mais éticas do mundo pelo Ethisphere® Institute pelo quinto ano consecutivo.

· Capacitação de uma força de trabalho inclusiva, com mais de 28% dos membros da equipe em um Employee Resource Group (ERG). A Dell hospeda 13 grupos com 338 capítulos em 60 países.

· Este ano, 1,1 milhão de pessoas receberam acesso a tecnologia e habilidades tecnológicas com os programas de oferecimento estratégico da Dell. A empresa ajudou um total de 11,2 milhões de pessoas desde 2013.

· Desde 2014, US$ 50 milhões foram investidos em iniciativas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática com foco em jovens carentes.

· A Dell doou um subsídio de US$ 650 mil para beneficiar mais de 400 mil jovens e 3 mil educadores em 422 locais na Etiópia. Todo esse projeto, em uma parceria com o Ministério da Educação da Etiópia e a Camara Education, entregará mais de 30 mil computadores a mais de mil escolas, beneficiando 1,2 milhão de alunos entre 2016 e 2019. O projeto de inovação de US$ 12 milhões também incluirá mais de 16 milhões de horas de treinamento de educação de tecnologias de informação e comunicação para mais de 3 mil professores e lideranças escolares.

Para saber mais sobre os compromissos da Dell, incluindo estudos de caso aprofundados e mais detalhes sobre as metas da empresa, acesse www.legacyofgood.dell.com.

