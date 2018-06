A atriz Carol Nakamura, garota propaganda da rede de culinária oriental Jin Jin, estará na tarde do próximo dia 29 de junho na ABF Expo Franchising no stand da marca esbanjando sua simpatia, dando autógrafos e muitas selfies com os visitantes. Na ocasião, a Jin Jin estará lançando seu novo modelo de negócios, a loja contêiner, que terá um cardápio próprio e irá oferecer o serviço de Delivery. DFREIRE Comunicação e Negócios

