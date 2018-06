Prefeito se reúne com empresários para discutir melhorias no Aeroporto de Três Lagoas

Donos de aeronaves se reunirão novamente em 30 dias

Visando melhorias na estrutura do Aeroporto Municipal “Plínio Alarcon” e no turismo de Três Lagoas, o prefeito Angelo Guerreiro, o secretário de Administração, Gilmar Tabone; o assessor jurídico, Luiz Henrique Gusmão e a superintendente do Aeroporto Municipal de Três Lagoas, Sayuri Baez, se reuniram com empresários donos de aeronaves que residem no Município.

A proposta apresentada será capaz de trazer um maior número de empresas aéreas e maior número de voos para Três Lagoas, com a retirada de obstáculos que impossibilitam voos comerciais maiores e fazem com que o município não seja uma ponte aérea para voos distantes.

Uma nova reunião acontecerá para a discussão das normas e leis que serão apresentadas em um chamamento público, aos donos de aeronaves interessados pelo assunto.