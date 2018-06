Jardim Dourados começa a receber pavimentação asfáltica

Obra dará melhor qualidade de vida aos moradores do bairro

As obras do Jardim Dourados foram retomadas e estão na fase da aplicação da película impermeabilizante, que antecede o revestimento, aplicada sobre a base concluída com objetivo de proteger a base e aumentar a aderência da massa asfáltica. Os moradores já poderão ver nos próximos dias a pavimentação de diversas ruas do bairro.

As primeiras ruas contempladas com as obras são, João Mendes, com 279,31 metros de extensão de asfalto; José Marciano, com 502,06 metros de pavimentação; Mário César Mancini, com mais 202,94 metros; Maria Idalina, com 130,91 metros; Rua Calçadão, com 64,34 metros; 109,85 metros da Travessa A; 186,25 da Rua Pé de Timbori, e 185,74 metros de pavimentação asfáltica na Rua Tapajós.

“As próximas etapas podem começar simultaneamente, sem a necessidade da finalização das primeiras e abrangerão as demais ruas do bairro, para que os moradores tenham melhores condições de tráfego,” afirmou Dirceu Deguti, secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito.

A primeira etapa está sendo executada com recursos de Emenda Parlamentar do senador Waldemir Moka. A segunda etapa será realizada com recursos de um Convênio com Ministério das Cidades, assegurados pela Emenda Parlamentar de R$ R$ 620.214,95 da senadora Simone Tebet.

A terceira parte das obras são recursos de Emenda do deputado federal Carlos Marun de R$ 404.033,02 e a quarta e última etapa por meio de Emenda do deputado federal Luiz Henrique Mandetta de R$ 543.100,00. No total, o empreendimento tem um investimento de R$ 5.396.899,70.

Galeria de Imagens: Divulgação