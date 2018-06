UFSCar promove 3º Encontro Interprofissional em Saúde na próxima semana, em São Carlos

Atividade vai abordar a integração da rede de cuidado ao usuário com doença neurológica

No próximo dia 27 de junho, a Unidade Saúde Escola (USE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promove o 3º Encontro Interprofissional em Saúde. O evento é gratuito e aberto a profissionais, estudantes, pesquisadores e outros interessados nas áreas da Saúde e afins. As inscrições estão abertas.

O evento abordará os “Principais desafios e perspectivas na integração da rede de cuidado ao usuário adulto com doença neurológica”, apresentados pela Linha de Cuidado em Neurologia da USE. De acordo com o Thiago Russo, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da UFSCar e coordenador da Linha, a proposta é realizar um diagnóstico sobre o cuidado oferecido no Município ao paciente adulto com doença neurológica, levantando os serviços disponíveis, as dificuldades encontradas pelas equipes e formas de pactuação entre os diferentes níveis de atenção, com destaque para a área de reabilitação. “O usuário adulto com doença neurológica demanda cuidado integral de uma equipe multiprofissional. Discutir formas de integração dos serviços disponíveis em São Carlos trará perspectivas de potencializar ações terapêuticas, fortalecer o fluxo de usuários e pactuar sobre as necessidades a serem atendidas”, complementa Russo.

Os Encontros Interprofissionais em Saúde são uma iniciativa da USE, iniciada em 2017, com o objetivo de construir a integralidade do cuidado, o trabalho interdisciplinar e prover a assistência de qualidade ao usuário.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo formulário eletrônico, disponível em https://tinyurl.com/ycrtlau2. A atividade tem início às 12 horas, no Auditório da USE, que fica na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. O evento tem duração de 1 hora e 30 minutos e os participantes receberão certificado.

