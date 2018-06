Jateí recebe atendimento especializado em Oncologia com o ‘Ônibus da Saúde’ no próximo sábado

O programa de prevenção “Ônibus da Saúde” leva atendimento especializado em Oncologia até o município de Jateí, distante 288 km da Capital, neste sábado (23). O programa leva procedimentos oncológicos que a população do interior do Estado não tem acesso por meio de um ônibus equipado com sala de exames ginecológicos, sala de mamografia, consultório médico e centro para pequenas cirurgias, além de uma experiente equipe de médicos. O “Ônibus da Saúde” estará estacionado na Clínica Multidisciplinar, que fica na Avenida Bernadete Santos Leite, 611, ao lado da prefeitura.

A beneficiária Izoldi Maria de Oliveira foi atendida em Sidrolândia. Ela acredita que o programa possa salvar vidas das mulheres que não têm acesso a um atendimento especializado. “Eu acho muito importante ter esse programa aqui. Porque têm muitas mulheres que não procuram médico, não fazem exames regularmente e, às vezes, quando vê, já é tarde demais. Eu faço todo ano para me prevenir”, avalia.

Já Delzuita dos Santos Cardoso, também de Sidrolândia, conta que “é muito bom porque a gente que mora no interior tem que se deslocar para Campo Grande e o Cassems Itinerante vem até nós. É uma iniciativa muito boa”.

A enfermeira Aline Bianca Rodrigues, que faz parte da equipe que atende no programa, explica que o objetivo é despertar o interesse pela prevenção. “A gente bate muito na tecla da prevenção para essas mulheres. A gente as rastreia e traz o mais rápido possível para serem tratadas. O nosso foco é a prevenção, mas se acontecer de aparecer a doença, nos tratamos o mais rápido possível”, explica.

Crédito da foto: Ernesto Franco.