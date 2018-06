Arraiá da Faculdade Avantis terá fogueira de 12 metros de altura e entrada gratuita

Comida típica, quadrilha e muita animação! A tradicional Festa Junina da Faculdade Avantis já tem data para acontecer: será dia 29, a partir das 19h30min! Mais uma vez o evento promete surpreender com a maior fogueira de Balneário Camboriú. Serão doze metros de altura para aquecer os corações e deixar a noite ainda mais especial. A festa, aberta a toda comunidade, contará com diversas atrações para toda a família.

Com decoração temática, o arraiá terá as tão esperadas rodadas de bingo, com premiação em dinheiro, que varia entre R$ 200 e R$ 500, além de eletrodomésticos. Haverá ainda as irresistíveis barraquinhas de comidas e bebidas típicas, como pinhão, pastel, espetinho, pipoca, doces e quentão.

A animação musical ficará por conta da dupla sertaneja Bruno e Guilherme e setlist do Dj China. A noite também será marcada pela irreverência do artista Maicon Mask, que interpreta o personagem máscara há mais de uma década. A festa é gratuita e o dress code – opcional- é caipira.