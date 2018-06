Especialista dá dicas de como montar looks para torcer pelo Brasil com pouca grana e muita criatividade

A Copa do Mundo já começou. E você já preparou seus looks para torcer nos dias de jogos do Brasil? Não precisa ficar restrito aquelas camisas verde e amarela que são vendidas por aí. Com pouca grana e muita criatividade, é possível criar produções handmade super autênticas para torcer por nossa seleção de forma diferente e arrasar nas comemorações. A educadora Diva Costa, do SENAI CETIQT, dá algumas dicas de como fazer bonito gastando pouco. Confira qual o look tem mais a ver com o seu estilo.

Você tem uma camiseta branca em casa e uma bandeirinha do Brasil? É o que basta para fazer esta camiseta linda e diferente. Recorte a bandeira em tiras e, com uma cola para tecido, cole na camiseta dando espaços entre as tiras.

Outra opção legal é usar algumas dicas do Hand Lettering, que consiste em desenhar letras e frases legais, criando desenhos elaborados. Está super na moda! Com uma caneta de tecido você consegue personalizar a sua camisa, rabiscando frases e desenhos interessantes nas cores da bandeira. Mas se você não tem uma boa caligrafia, não precisa desistir. Escreva as frases no computador, imprima e coloque por baixo da camiseta para servir como guia. Com esse truque, você vai rabiscar como um profissional.

Com as letras impressas ainda é possível usar outra técnica. Aproveite as letras e formatos recortados no papel para pintar uma blusa. Utilize uma esponja para “bater” com a tinta para tecido ao redor das letras. Onde a letra ficou posicionada se manterá branco e ao redor, colorido. Essa ideia é prática e dá um visual alegre, de comemoração, à roupa. Você ainda pode aplicar glitter por cima da tinta para dar um brilho extra ao visual.

Por falar em comemoração e brilho, os paetês não podem faltar, não é mesmo? Cole algumas tiras de paetê vendidas em armarinhos e você terá uma blusa com as cores do nosso país ou com o desenho que desejar fazer. Podem ser listras, franjas e até mesmo a bandeira do Brasil desenhada com paetês. Aproveite para reunir os amigos e criar vários modelos diferentes.

E quem não tem nas habilidades manuais um ponto forte, monte os looks com roupas das cores do Brasil que já tiver em casa. Aproveite para fazer a mistura em blocos de cores, que é a tendência da estação. Veja quantas combinações interessantes podem surgir!



Imagens de divulgação: Pinterest

