Hospital São Rafael convoca doadores de sangue para minimizar o déficit do estoque durante festas juninas

Junho é época de viagens, festas e muita animação, mas também pode ser um período difícil para quem precisa de transfusão de sangue e plaquetas. Segundo a médica hematologista do Hospital São Rafael (HSR), Cecília Luz, esta é a segunda festa do ano com maior defasagem em números de voluntários para doação, perdendo apenas para o Carnaval. “Em média, o banco de sangue do HSR recebe cerca de 20 voluntários fixos para atender a demanda normal. Mas, neste período, é preciso que esse número aumente em 10%, para que não ocorra a baixa do estoque”, afirma.

O motivo principal para a diminuição do número de doações são as viagens. As pessoas se planejam para passar o recesso junino com os familiares, geralmente no interior, o que faz com que o estoque diminua. Com o aumento das viagens, também pode aumentar o número de acidentes de trânsito e, consequentemente, o crescimento de pacientes com necessidade de receber transfusões. Além disso, a médica destaca que, recentemente, no HSR, “o tipo sanguíneo ‘O Negativo’ estava em situação crítica.

Viroses, dengue e chikungunya, muito comuns nessa época, também estão deixando alguns voluntários afastados dos bancos de sangue. “Pessoas que estiverem com esse perfil só podem voltar a doar sangue 30 dias após a melhora dos sintomas”, explica a supervisora do banco de sangue, Kátia Venas. Dentre as ações realizadas pelo Hospital para estimular as doações, estão o envio de cartas-convites para captação de doadores, além de mobilização interna para promover um trabalho de sensibilização sobre a importância da doação de sangue e plaquetas junto aos colaboradores.

Salvando Vidas

A doação de sangue além de ser um ato voluntário, ajuda a salvar vidas. A baixa no estoque dos bancos de sangue pode comprometer a assistência e, muitas vezes, provocar a suspensão de cirurgias. As doações podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 17h, e no sábado, das 8h às 12h, no Hospital São Rafael. Para doar sangue, é preciso que o voluntário esteja em boas condições físicas e de saúde, esteja bem alimentado, não tenha antecedentes de gripe, febre ou diarreia nas últimas duas semanas, tenha entre 18 e 69 anos e pese mais de 50 kg.

Mais informações sobre os critérios para doações podem ser conferidas no próprio site do HSR: http://www.portalhsr.com. br/banco-de-sangue/.