“Volta André” reúne lideranças da Costa Leste em Bataguassu

©Divulgação

Lideranças políticas da Costa Leste de Mato Grosso do Sul engrossaram o movimento pela volta do ex-governador e pré-candidato do MDB ao governo do Estado, André Puccinelli. Em Bataguassu, nesta sexta-feira (22), o emedebista reuniu parceiros, correligionários e aliados para o pleito eleitoral deste ano.

A viagem, a convite do vice-prefeito e pré-candidato a deputado estadual, Akira Otsubo, teve como foco principal a estruturação das alianças, durante a pré-campanha, por meio das articulações com partidos e outras lideranças do Estado.

Em entrevista para a rádio Portal 98,9 FM, o ex-governador comentou sobre as queixas da população acerca da situação econômica do Estado e o apelo dos amigos que deram origem ao movimento.

“Os amigos, tanto do meu quanto de outros partidos que me fizeram voltar à política. Se uniram dizendo que podemos fazer com que Mato Grosso do Sul volte a ter uma dinâmica de desenvolvimento e por isso aceitamos o desafio”, declarou André.

Ainda de acordo com o pré-candidato, “o ‘volta André’ é uma busca pelo resgate da atitude e firmeza que anda faltando no Estado. Por mais organização e com isso, colocar o MS no caminho maior e melhor de novo”.

O senador e pré-candidato a reeleição, Waldemir Moka, o prefeito de Brasilândia, Dr. Antonio de Pádua, a vereadora Neia de Brasilândia, dirigentes, presidentes do partido em demais regiões e convidados de municípios próximos como Santa Rita do Pardo, Anaurilândia e Três Lagoas também estiveram presentes no encontro.

MS Maior e Melhor – Desde maio deste ano, o pré-candidato ao governo, André Puccinelli tem percorrido os municípios de Mato Grosso do Sul com um programa de consultas a população para elencar as prioridades de cada município, a fim de complementar o plano de governo para as eleições deste ano.

ASSECOM