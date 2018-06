Além de Danilo, seleção perde Douglas Costa para duelo com a Sérvia

Douglas Costa sentiu lesão na coxa

©REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Responsável por dar mais gás ao time do Brasil no segundo tempo contra a Costa Rica, Douglas Costa apresentou uma lesão na coxa direita e não jogará contra a Sérvia.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, falou na tarde deste sábado com a imprensa (hora da Rússia):

“Ontem, ao final do jogo, o Douglas Costa se queixou de dor na região posterior da coxa direita. Só lembrando que ele se apresentou lesionado, mas na coxa esquerda. Ou seja, diferente da queixa deste momento. Foi diagnosticado com uma pequena lesão muscular. Assim sendo, não viajará conosco, ficará em Sochi, onde temos uma estrutura adequada para ele se recuperar o quanto antes. Teremos um fisioterapeuta aqui. Ele vai continuar o processo de recuperação aqui, juntamente com o Danilo, que não viaja e faz trabalho de fisioterapia visando um trabalho de recuperação. Estamos otimistas com a participação dele ainda dentro da competição, dependendo claro do nosso desempenho dentro da Copa. Não estamos poupando esforços para que ele possa ainda nos ajudar nessa trajetória”.

Segundo Lasmar, o caso do meia atacante é mais preocupante que o de Danilo, que já ficou fora do duelo desta sexta:

“O caso que mais preocupa é o do Douglas Costa, mas o do Danilo não é muito diferente. Só que é um músculo menos importante (do quadril), secundário, então existe expectativa um pouco melhor com relação a ele”, acrescenta o médico da seleção brasileira.

Ele confirma que Danilo também não estará disponível para o jogo contra a Sérvia. Sobre Douglas Costa, ele não divulga nenhuma data para recuperação:

“Não vamos precisar data, quando ele terá condição. Já está claro que não tem condição para este jogo, e sua recuperação irá nos dizer. Estamos imaginando dentro de um desempenho favorável na competição”, diz o médico.

