PRF e PF apreendem mais de 5T de maconha escondida sob carga de milho

Ação da Polícia Federal teve apoio da Polícia Rodoviária e ocorreu na BR 463, em Ponta Porã

A apreensão foi realizada na BR 463 ©Divulgação/PRF

A Polícia Federal (PF) apreendeu, na manhã deste sábado, cerca de 5.400 quilogramas de maconha, no Km 68 da BR 463, cidade de Ponta Porã.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da PF, o órgão já tinha informações sobre um transporte de drogas que seria realizado na região. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi feita a abordagem de um caminhão que transportava uma carga de milho, e trafegava no sentido Ponta Porã para Dourados.

Quando os policiais passaram a revistar a carga de milho, o motorista do veículo confessou que estaria transportando cerca de cinco toneladas de maconha, que teriam como destino o município de São Paulo.

O veículo, o entorpecente e o motorista foram encaminhados à Polícia Federal de Ponta Porã, onde será formalizado o procedimento de prisão em flagrante.