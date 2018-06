PMA prende infrator com arma e munições ilegais na região do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema

Campo Grande (MS) – Durante fiscalização ambiental na região do entorno do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema no município de Jateí, Policiais Militares Ambientais de Naviraí prenderam hoje (23) pela manhã, um homem de 32 anos por porte ilegal de arma e munições.

O infrator, residente em Jateí, estava em um veículo Ford Ka e embaixo do banco foi encontrado um revólver marca Taurus, calibre 38, carregado com quatro munições. A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas.

O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Jateí, onde ele foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma e saiu depois de pagar fiança de dois salários mínimos. Caso seja condenado, poderá pegar pena de dois a quatro anos de reclusão.

