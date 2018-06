PMA de Bela Vista autua pecuarista em R$ 30,3 mil por desmatamento ilegal de 100 hectares de vegetação nativa

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Bela Vista autuaram um fazendeiro durante fiscalização ambiental realizada em sua propriedade localizada a 20 km da cidade, após constatação de supressão de 100,31 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental.

Os Policiais estiveram no local ontem (22), depois de levantamentos por imagem de satélites, que a supressão ocorrera entre os anos de 2013 a 2015 e já havia pastagem no local. Parte da madeira produto da supressão ainda se encontrava no local. As atividades foram interditadas.

O Infrator (60), residente em Bela Vista, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 30.300,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O fazendeiro foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.