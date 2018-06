PMA autua 5º proprietário rural em R$ 7,7 mil em três dias por desmatamento ilegal durante a operação Cervo-do-Pantanal

Campo Grande (MS) – A PMA continua realizando vistorias relativas à Operação Cervo-do-Pantanal, contra o desmatamento ilegal, em parceria com o Ministério Público Estadual (MPE). Entre quinta-feira e hoje (23) foram três infratores autuados em Terenos, um em Guia Lopes da Laguna e um em Bela Vista. Hoje, Policiais Militares Ambientais autuaram um proprietário rural em R$ 7.770,00, pelo desmatamento de 7,77 hectares, medidas com uso de GPS, em sua propriedade localizada no assentamento Patagônia, no município de Terenos.

O desmatamento verificado por imagem de satélites ocorrera há algum tempo e em parte da área havia pastagem. Em outra parte da área desmatada, a madeira e tocos das árvores derrubadas ainda se encontravam no local.

O Infrator (47), residente em Terenos, responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O proprietário rural foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

OPERAÇÃO CERVO-DO-PANTANAL

A PMA recebeu 634 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Durante a operação, Subunidades da PMA também efetuaram autuações em Sonora, Bandeirantes, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Bela Vista, Miranda, Caracol, Bela Vista, Porto Murtinho, Aquidauana, Anastácio, Camapuã, Coxim, Maracaju, Terenos e Sidrolândia.

