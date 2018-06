Faa Morena apresenta ‘Ritmo Brasil’ especial de Festa junina – neste sábado (23)

Em clima junino, neste sábado (23) Faa Morena recebe seus convidados para o ‘Arraiá do Ritmo Brasil’. Durante a atração, a apresentadora comanda um especial de São João ao lado dos músicos Cajú e Castanha, Adriana Sanchez e os sertanejos João Lucas e Diogo. Com direito a brincadeiras típicas e muita canjica, bolo de milho e pipoca, a apresentadora aproveita a época festiva para saber um pouco mais das comemorações nordestina e mineira, além de mostrar grandes festas juninas que mobilizam cidades inteiras no quadro ‘Insta da Faa’. Em seu sofá, ela conversa com os músicos Cajú e Castanha enquanto eles improvisam uma nova embolada a partir de palavras sortidas, divertindo a todos.

A dupla sertaneja João Lucas e Diogo, que está comemorando dez anos de carreira, abre ainda o coração ao falar de um assunto delicado, relembrando o acidente de carro sofrido por Diogo, em março do ano passado. “Foi muito grave, o médico disse que tinha grandes chances de ficar tetraplégico”, compartilha Diogo. “Ele chegou em casa e falou: ‘vou ficar um ano sem cantar, é melhor você encontrar outro cara e cantar com outra pessoa’, e eu me vi na obrigação de falar de falar não, nós tínhamos nove anos de dupla”, comenta o segunda voz, João Lucas.

Com apresentação de Faa Morena, o programa Ritmo Brasil vai ao ar todos os sábados, às 19h30, pela RedeTV!

*Crédito/Fotos: Divulgação/Andrea Dallevo