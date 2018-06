Hamilton vence com sobras o GP da França e recupera liderança do campeonato

24 JUN 2018 Por FOLHAPRESS 13h:53

Lewis Hamilton confirmou o fim de semana perfeito neste domingo (24) ao vencer o GP da França de F-1. O 65º triunfo na carreira fez o inglês da Mercedes voltar à liderança da temporada 2018, com 145 pontos -Sebastian Vettel, que se envolveu em um acidente na primeira volta e foi o quinto colocado, soma 131 pontos.

Hamilton teve uma corrida tranquila e viu, logo na largada, Vettel tocar o carro de Bottas. Sem seus principais adversários, o tetracampeão ditou o ritmo da prova e não foi ameaçado em nenhuma ocasião. O inglês completou assim um trabalho perfeito, com a pole position e os melhores tempos nos dois primeiros treinos livres.

A F-1 volta já na próxima semana. O GP da Áustria, a nona corrida da temporada 2018, acontece no domingo, dia 1º de julho, às 10h10 (horário de Brasília).

ACIDENTES

Hamilton conseguiu se manter na liderança de forma tranquila após largar bem. Já Bottas sofreu com o ataque de Vettel. Na primeira curva, o alemão da Ferrari perdeu a freada e acabou tocando a roda traseira da Mercedes do finlandês. Com o acidente, a asa dianteira da Ferrari ficou danificada, enquanto Bottas teve de levar o carro até os boxes com o pneu furado.

Outro acidente marcou a primeira volta do GP da França. Correndo em casa, Esteban Ocon e Pierre Gasly se chocaram depois que o piloto da Force India foi tocado por Romain Grosjean. Os franceses, por isso, não conseguiram voltar para a corrida, frustrando boa parte dos 65 mil espectadores presentes ao circuito de Paul Ricard.

Depois de voltar dos boxes com uma nova asa dianteira, Vettel se envolveu em outro acidente. Dessa vez, com Fernando Alonso, que chegou a sair da pista. A partir de então, o alemão passou a fazer uma corrida de recuperação. Na 20ª volta, o piloto da Ferrari já era o quinto colocado, atrás de Hamilton, Verstappen, Ricciardo e Raikkonen. Bottas, por sua vez, ocupava a 10ª posição naquele momento.

Tão logo os acidentes da primeira volta aconteceram, a FIA passou a investigar as manobras de Vettel e Grosjean. Pouco depois, ambos acabaram punidos com cinco segundos cada. Na 41ª volta, Vettel, que já havia sido superado por Raikkonen, foi para os boxes trocar pneus e cumprir a punição. Mesmo assim, manteve a quinta posição, à frente de Sainz.