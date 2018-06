Técnico ouve jogadores e muda time da Argentina para decisão

24 JUN 2018 – Por FOLHAPRESS – 10h:32 – Correio do Estado

Na sexta-feira (22), os jogadores, representados por Javier Mascherano, mostraram a Jorge Sampaoli o descontentamento com o estilo do treinador na Copa do Mundo. A reunião teve a presença de todos os atletas e do presidente da AFA (Associação de Futebol Argentino), Claudio Tapia. O pedido foi para que o treinador simplifique as coisas e não mude demais esquemas e peças no meio do torneio.

“Isso acontece em qualquer equipe do mundo, sempre o treinador vai pelo consensual. Ele quer saber o sentimento dentro de campo. Em qualquer equipe sempre o treinador escuta a opinião dos jogadores”, disse Mascherano, que assumiu o papel de líder do grupo. Mas o capitão é Lionel Messi.

Ele, o volante Lucas Biglia e o presidente da AFA concederam entrevista neste domingo pela manhã em Bronnitsi (55 km de Moscou), onde está hospedada a delegação. Foi uma tentativa e acabar com a enxurrada de rumores, vazamentos de áudios e especulações que tiveram Sampaoli como alvo desde a derrota por 3 a 0 para a Croácia, na última quinta (21).

“Quando muda um sistema e mudam os nomes, o funcionamento [do time] vai mudar. Encontrar [o sistema] em apenas uma partida não é simples. Você pode ter grandes jogadores mas não conseguir complementá-los”, afirmou Biglia.

A mensagem foi direta para o treinador: faça o simples. A tendência, por isso, é que Sampaoli monte a Argentina para jogar no 4-4-2 contra a Nigéria, nesta terça (26), em São Petersburgo. A equipe precisa vencer para se classificar, desde que a Islândia não derrote a Croácia. Se isso acontecer, a decisão da segunda vaga do grupo entre as duas seleções será pelos critérios de desempate. O primeiro deles é saldo de gols.

Entre a estreia (empate com a Islândia) e a segunda partida (derrota para a Croácia), Sampaoli trocou três jogadores. Entraram Mercado, Pérez e Acuña. Saíram Biglia. Di María e Rojo. Estes dois últimos podem voltar diante dos nigerianos. Higuaín pode entrar no lugar de Aguero, assim como Franco Armani no gol.

Outra queixa do elenco é que o técnico mudou o esquema na segunda rodada para um 3-4-3 que havia sido treinador por apenas três dias.

“Em uma reunião se fala de tudo. Fala-se de futebol, de solucionar os problemas da equipe e obviamente o que sentimos como jogadores em campo em diferentes momentos”, completou Mascherano.

O objetivo é que a Argentina aproveite a sobrevida que recebeu de presente da Copa do Mundo. Ao cair diante dos croatas, o time deixou o estádio de Nijni Novgorod em situação difícil, mas tudo melhorou na sexta, quando a Nigéria fez 2 a 0 na Islândia.

Desde o revés na última partida, foram noticiados uma série de boatos que não se confirmaram sobre a seleção. Fofocas que envolviam a vida pessoal de Messi, que Tapia assumiria a responsabilidade pela seleção e que Sampaoli seria peça decorativa. O treinador contra a Nigéria seria o auxiliar Jorge Burruchaga.

Tantos rumores fizeram Tapia ter uma conversa com Sampaoli no sábado (23) à noite para tranquilizá-lo que nada mudaria durante o Mundial.

“Muitos escreveram mentiras, coisas que não sucedem, e todos damos respaldo para os jogadores. Vocês [jornalistas] foram a quatro ou cinco mundiais graças a eles [jogadores], demonstrem que são argentinos”, discursou Tapia, irritado.