Alemanha pede desculpa à Suécia por provocação após gol da vitória

24 JUN 2018 Por DAS AGÊNCIAS – 10h:44 – Correio do Estado

Após o gol de Toni Kroos marcado aos 50 minutos da segunda etapa contra a Suécia, alguns membros da comissão técnica da Alemanha comemorada bastante efusivamente, chegando a causar um princípio de tumulto na frente dos bancos de reserva do estádio de Sochi. Neste domingo, a federação do país publicou um pedido de desculpas aos suecos em suas redes sociais.

“Era uma partida cheia de emoção. No fim, qualquer reação ou gesto de nossa comissão técnica em direção ao banco sueco foi emocional demais. Não é nossa maneira de fazer as coisas”, publicou a federação alemã, que completou a publicação com Ursäkta!, perdão em sueco.

Um dos mais irritados após o gol do adversário, o treinador da seleção sueca, Janne Andersson, afirmou que alguns alemães provocaram comemorando o gol marcado nos acréscimos “correndo até nossa zona fazendo gestos sob nossos narizes”.

Por outro lado, Joachim Low, treinador da Alemanha, afirma que não viu nenhum desrespeito contra a Suécia. “Não vi tal coisa”, declarou o técnico da Alemanha. “Após o apito final estávamos concentrados em outras coisas. Estávamos festejando. Não vi nenhum gesto para o banco da Suécia”.