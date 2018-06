Geison Belmont competirá na 1ª edição do Rally Caminhos da Neve

Na sexta-feira, 29, acontecem as vistorias no parque de apoio junto ao Lages Garden Shopping, a partir das 13h e briefing às 18h15, em seguida será a abertura oficial do evento com a Largada Promocional. O piloto Geison Belmont se prepara para mais esta competição com muita expectativa.

“Toda etapa gera uma expectativa grande. Como sempre espero poder me divertir, andar rápido e poder completar a prova para continuar a pontuar para manter a liderança no campeonato, além de fazer os últimos ajustes para o Rally dos Sertões”, diz o piloto da categoria quadriciclos, representante do Rio de Janeiro, nasceu em São Gonçalo e reside em Niterói.

O Can-Am Renegade 1000 cc passou por algumas mudanças para esta etapa, visando testes para o Rally dos Sertões. “Estamos preparando o principal, que é a configuração de suspensão, sistema de freios e checamos todos os componentes eletrônicos”, completa o piloto líder do campeonato.

Geison Belmont participou do Rally Rota SC em 2017 que aconteceu na região e venceu a etapa na categoria quadriciclos. “As provas da Serra Catarinense, onde acontecerá o 1º Rally Caminhos da Neve passará pelas cidades mais geladas e terá trechos inéditos para a equipe, haverá um roteiro bem interessante e o visual será incrível”, finaliza.

Histórico do piloto – O atual campeão do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, Geison Belmont, 37 anos, nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro e, hoje, reside em Niterói. Empresário do ramo de construção civil e é formado em Direito. O seu contato com o automobilismo começou há mais de duas décadas repleta de conquistas. Entre elas, nos anos de 1997 a 1999, foi chefe e piloto da Equipe Meikon Racing, e participou do Campeonato Carioca, Paulista e Brasileiro de Jet Ski. Como destaque alcançou os resultados de Campeão Carioca e vice-campeão Brasileiro 1998, na categoria Sport.

Já nas provas off road, Geison acumula nas disputas pela categoria Quadriciclos o título de campeão Brasileiro de Rally Cross Country 2017, vice-campeão Brasileiro de Rally Baja 2016 e 2017, no Rally dos Sertões terceiro lugar 2015 e quinto lugar em 2017, campeão do Baja Jalapão 2016, 2017 e 2018, vice-campeão do RN1500 2017 / 2018 e Campeão do Rota SC 2017. Pelo terceiro ano consecutivo indicado ao Moto de Ouro e Guidão de Ouro, sendo vencedor do Guidão de Ouro 2017 e 2018.

Geison Belmont é patrocinado por Meikon Metalúrgica, e têm apoio de Quadrijet, Casarini, Motobiu, Race Tech e Arisun.

Confira a programação do Rally Caminhos da Neve – 1ª edição

Quinta-Feira, 28/06

08h00 – Abertura do Parque de Apoio

Local: Lages Garden Shopping

Sexta-feira, 29/06

11h00 às 18h00 – Vistoria Administrativa – Local Parque de Apoio

Local: Lages Garden Shopping

11h00 às 13h00 – Apresentação para vistoria técnica CBM e CBA – todas as categorias

14h00 às 17h30 – Apresentação para vistoria técnica CBM e CBA – todas as categorias

18h00 às 19h00 – Segunda vistoria técnica CBM e CBA – com multa

18h15 – Briefing no Centro Cultura Vidal Ramos (Sesc)

19h30 – Largada promocional em frente ao Colégio Rosa

Sábado, 30/06

CBA

08h00 – Largada parque de apoio – Retirada de GPS da Organização – DI 38 km

09h00 – Largada 1º carro na Prova Especial – SS1 232 km

12h00 – Previsão de Chegada 1º carro – DF 83 km

Abastecimento Alternativo km 101

Abastecimento Oficial pela Cronometro Fechado km 165

CBM

10h00 – Largada parque de apoio – Retirada de GPS da Organização – DI 38 km

11h00 – Largada 1ª moto na Prova Especial – SS1 232 km

14h00 – Previsão de Chegada 1ª moto – DF 83 km

Abastecimento Alternativo km 65 / km 101

Abastecimento Oficial pela Cronometro Fechado km 165

Super Prime

20h00 – Briefing no Lages Garden Shopping

Domingo, 01/07

CBA

07h00 – Largada Parque de Apoio – Retira de GPS da Organização – DI 35 km

08h00 – Largada 1º carro na Prova Especial – SS1 172 Km

12h00 – Previsão de Chegada 1º carro – DF 83 km

Abastecimento oficial km 98

CBM

08h30 – Largada Parque de Apoio – Retira de GPS da Organização – DI 35 km

10h30 – Largada 1ª moto na Prova Especial – SS1 172 Km

12h30 – Previsão de Chegada 1ª moto – DF 83 km

Abastecimento alternativo km 53

Abastecimento oficial km 98

* A quilometragem e horários poderão sofrer alteração.

15h00 – Cerimônia de Premiação

Local: Lages Garden Shopping

Calendário do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country (CBM)

1ª a 4ª etapas – 11 a 15 de abril – RN 1500 – Rio Grande do Norte

5ª a 7ª etapas – 7 a 10 de junho – Rally do Jalapão – Tocantins

8ª e 9ª etapas – 29, 30 de junho e 1º de julho – Rally Caminhos da Neve – SC

10ª e 14ª etapas – 18 a 25 de agosto – Rally dos Sertões

Mais informações da equipe:

Facebook e Instagram – Piloto Geison Belmont