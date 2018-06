Contação de histórias no Sesc Vila Mariana com a Cia. Prana Teatro

Dias 30 de junho e 01, 07 e 08 de julho, sábados e domingos, a partir das 11h, o Sesc Vila Mariana recebe a Cia. Prana Teatro com o espetáculo O Valente Meio Frango e Outros Contos Birutas, um conjunto de histórias cheias de personagens birutas e cenas malucas. A contação de histórias acontece na Praça de Eventos gratuitamente.

A Cia traz quatro contos populares de origem europeia, onde reis, rainhas, bobos da corte, bichos que falam e outros personagens são representados por meio de bonecos, figuras de teatro de papel.

A primeira história “Joca, o Boboca e o Grifo”, conta sobre o terceiro filho de um camponês que é considerado um bobo. Mas coisas incríveis acontecem no decorrer da história, e o rei percebe que Joca não é boboca. Em “O Valente Meio Frango”, um frango cortado ao meio é o herói da história, e vive aventuras ao lado de uma raposa, um enxame de abelhas e um rio bem comprido. “Psiu! O Rei está descansando & O Bobo da Corte” narra dois contos sobre a esperteza de um bobo da corte e a amizade de um rei com a menina Coralina. No último conto, “A Rainha Adelaide” precisava partir de seu reino levando a coisa que mais amava no mundo. O que será que ela pode ter levado?

Sobre a Cia. Prana Teatro

A Cia Prana Teatro teve sua estreia em 2005 com o espetáculo itinerante Sermão aos Pássaros, e nasceu da antiga Cia. Andarilhos com a proposta de pesquisar a técnica de manipulação direta de bonecos e objetos aliada à criação musical e a uma narrativa imagética. Com sede e atelier na cidade de São Paulo, a Cia. conta com Vanessa Valente, Marcel de Oliveira e Fabiana Valente oferecendo contações de história, pocket-espetáculos e intervenções itinerantes.

Serviço:

O Valente Meio Frango e Outros Contos Birutas

Com Cia. Prana Teatro

Dias 30 de junho e 01, 07 e 08 de julho, sábados e domingos, às 11h

Local: Praça de Eventos (capacidade: 300 lugares)

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Grátis

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

