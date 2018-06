Sesc Vila Mariana recebe Cora Lazlo, com o solo de dança Deixe-me Inventar

Artista realiza solo inspirado na obra do cartunista argentino Quino.

Dias 28 e 29 de junho, quinta às 11h30 e sexta às 16h30, o Sesc Vila Mariana recebe Cora Lazlo, apresentando seu solo “Deixe-me Inventar”. A dança acontece gratuitamente na Praça de Eventos da unidade. No momento da apresentação, cestos com lã e agulhas ficam disponíveis para o público que queiram tricotar com o material disponibilizado.

“Deixe-me Inventar” é inspirado na obra do cartunista argentino Quino, que nasce do traço preto e cresce para o espaço tridimensional da dança e da cor, fazendo dançar o que transborda de sua obra gráfica: os tantos tipos humanos e suas relações. A dança acontece em relação à todos presentes, tanto em um ambiente móvel como mutável, onde sempre são inventados novos caminhos.

Cora Laszlo é bailarina graduada em Dança pela Unicamp e pós-graduada em Técnica Klauss Vianna pela PUC-SP. Sua trajetória é marcada por processos de criação autoral, além de participações em trabalhos criados e dirigidos por outros artistas, como Jussara Miller, Angel Vianna e Morena Nascimento. Atualmente tem ações nos diversos campos da dança sendo criadora, intérprete, pesquisadora, preparadora corporal e professora.

Serviço:

Deixe-me Inventar, com Cora Laszlo

Dia 28 de junho, quinta, às 11h30

Dia 29 de junho, sexta, às 16h30

Local: Praça de Eventos (capacidade: 300 lugares)

Duração: 30 minutos

Classificação: Livre

Grátis

Concepção, Criação e Dança: Cora Laszlo

Orientação e produção: Jussara Miller

Trilha Sonora, cenotécnica e sonoplastia: Christian Laszlo

