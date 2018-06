Dani Noce lidera ranking de influenciadores de Gastronomia

Aproveitando o momento e forte alta no mercado digital a confeiteira lança seu curso on-line em parceria com a Curseria

São Paulo, junho de 2018 – A confeiteira Dani Noce acaba de ser apontada por um estudo do Instituto Qualibest como a principal influenciadora de Gastronomia do país. O levantamento, que contou com mais de 700 entrevistados, com idades entre 20 e 29 anos, apontou Dani como líder do segmento, com 5% dos votos, ao lado Ana Maria Braga. A liderança é resultado do trabalho desenvolvido pela confeiteira formada pela École Lenôtre (Paris) nos últimos anos, que envolveu sua dedicação ao seu canal no Youtube (hoje o maior da plataforma no segmento). Neste mês, também acontece o lançamento do seu curso on-line pela Curseria, o Confeitaria com Dani Noce.

Quem quiser aprender as técnicas e os segredos da confeiteira já pode adquirir o curso pela plataforma. Ele pode ser seguido por qualquer pessoa que queira aprender a confeitar, seja como hobbie, para fazer doces deliciosos, ou tendo como objetivo gerar fonte de renda. De acordo com Dani são apenas três os segredos para que uma sobremesa seja deliciosa: esmero, técnica e bons ingredientes. “Confeitaria precisa de treino. Cada prato que você faz com perfeição te leva para um novo patamar, tanto mental, quanto em habilidade, em manuseio e o principal: no paladar”, afirma ela.

O curso conta com 18 aulas, além de material de apoio com mais de 90 receitas, que visam ensinar qualquer pessoa interessada a executar processos com técnicas profissionais. As aulas preparam o aluno para o universo da confeitaria ao esclarecer a importância da precisão nas medidas para o preparo das receitas, o conceito de mise en place (preparação prévia) na confeitaria, os equipamentos e utensílios corretos para os preparos, além dos ingredientes mais utilizados, como selecioná-los e como combiná-los.

Dani Noce ainda apresenta técnicas para produção de ingredientes (como nata, manteiga, cream cheese, leite condensado e creme de amendoim), acertar o ponto da calda de açúcar, preparar conservas de frutas, técnica de vedação de potes (canning) para embalar e comercializar frutas em caldas e geleias, dominar o banho-maria, utilizar gelatinas e fazer ganaches e cremes clássicos (creme de confeiteiro, chantilly, creme lègere, creme au citron, entre outros). Ao todo são mais de 50 receitas, entre as francesas, como entremet, receitas da própria confeiteira, o rocambole de matcha, e outras iguarias com chocolate.

A plataforma ainda reúne os cursos Potencialize se Instagram, da empresária e influenciadora digital Tata Estaniecki; o Cozinhe com Fogaça, com um dos chefs mais renomados do país; além do curso de medicina integrativa do Dr. Mohamad Barakat. Entre os próximos lançamentos da Curseria estão o curso Estilo Ewbank, da stylist Deborah e da atriz, apresentadora e referência de moda Giovanna Ewbank, o curso DJ Performance, de Thiago Mansur, e o programa de treinos online do personal trainer das famosas, Chico Salgado.

Sobre Dani Noce:

A brasiliense Dani Noce é uma pessoa do mundo, sem amarras para viver e multifacetada por natureza. Estilista por formação, criadora de conteúdo e produtora. Começou a explorar as possibilidades da internet em 2011, o primeiro site “I COULD KILL FOR DESSERT” (atual daninoce.com.br), é o maior sobre confeitaria na América Latina. Dani cozinha desde criança, aprendeu com a mãe mineira e cozinheira de mão cheia. Estudou confeitaria em uma das escolas mais conceituadas de Paris, a Lenôtre. Atuou como apresentadora nos canais VH1, Food Network e Tastemade Brasil. No YouTube, o canal Dani Noce exibe receitas e tem 2 milhões de inscritos, sendo o maior de canal de confeitaria do Brasil! No Instagram tem mais de 700 mil seguidores. É autora dos livros “Por uma vida mais doce”, “A Receita da Felicidade” e “A Doce cozinha de Dani Noce”.

Sobre a Curseria:

A Curseria nasceu do desejo de ir além do conceito de EAD existente, a proposta une a plataforma de acesso aos cursos, desenvolvimento do conteúdo que mescla educação e entretenimento, com a linguagem cinematográfica. Os cursos são conduzidos por profissionais que se transformaram em referências nas respectivas áreas de atuação. O objetivo é compartilhar o conhecimento dessas personalidades em destaque com um público ilimitado, ao somar a flexibilidade de acesso, com a otimização de tempo e custos, que só o universo on-line permite. Quem adquire os cursos pode acompanhá-los da maneira mais conveniente e adequada às suas rotinas durante o prazo de um ano, no qual terão as informações que adquirirem disponíveis para estudo. Entre os cursos já disponíveis estão o do Dr. Barakat, o do chef de cozinha Henrique Fogaça e o da influenciadora Tata Estaniecki. Até o fim de 2018 o objetivo da Curseria é ter de 12 a 15 cursos na plataforma. Entre os nomes confirmados estão: Deborah e Giovanna Ewbank, o personal trainer Chico Salgado e o DJ Thiago Mansur. Mais informações sobre a programação de cursos no site www.curseria.com.

FOTOS: http://drive.google.com/open?id=1AzzLx5ol2pTS9HbDuGIYnlzkww8bMNyl

Fn | Maindi Com,.