Confira os classificados para as semifinais do Jems e Jojums de Voleibol 2018

Campo Grande (MS) – Depois de cinco dias de muitas disputas chegam ao fim os Jogos Escolares (Jems) e os Jogos da Juventude (Jojums) de Voleibol 2018 de Mato Grosso do Sul. Dezesseis municípios, sendo oito do Jems e oito do Jojums de voleibol, das modalidades masculino e feminino, foram classificados para disputar as semifinais na copa dos campeões.

Os classificados do Jems masculino foram os municípios de Amambai, Dourados, Ponta Porã e Sonora; e no feminino Aquidauana, Ivinhema, Jardim e Ponta Porã.

Os municípios semifinalistas do Jojums masculino são Caarapó, Campo Grande, Ponta Porã e Sidrolândia; já do feminino foram classificados os atletas de Aquidauana, Bela Vista, Ivinhema e Ponta Porã.

As semifinais do Jems e Jojums de futsal e voleibol acontecerão de 24 a 26 de agosto em Naviraí. Confira os resultados.

Texto e foto: Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)