4ª edição do Didge Garage Band começa nesta terça-feira em Balneário Camboriú

Com o intuito de estimular a cena musical da região e revelar novos talentos do rock, inicia nesta terça-feira, 26, o concurso de bandas amadoras mais aguardado de Balneário Camboriú: o Didge Garage Band. As competições acontecerão todas as terças-feiras, às 21h, e cada banda terá cerca de uma hora para soltar a voz e mostrar todo o seu talento. Ainda restam duas vagas para as bandas interessadas em se inscrever. O primeiro duelo será entre a Sheriff Pecos e a Vellux. A entrada para assistir à competição é de 1kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição da cidade.

Entre os critérios de avaliação estão a qualidade da performance, presença de palco, musicalidade, harmonia e torcida. É fundamental que a banda seja amadora, não importando a idade de seus integrantes. A banda vencedora do concurso levará para casa um troféu, um show com cachê no pub, produção de um vídeo promocional da banda, produção de mídia social, voucher no valor de R$200 para consumação no pub e também no Guacamole, entre outros prêmios. O segundo colocado receberá troféu e voucher de consumação.

O gestor do Didge, Willian Paes, ressalta que a expectativa é grande em relação ao concurso, que além de toda a importância cultural, também irá contribuir com a parte social. “Estamos em busca de novos talentos e queremos proporcionar para a banda vencedora muitas oportunidades para a sua profissionalização. Os jurados serão músicos de renome da região, que também poderão contribuir com o crescimento das bandas”, finaliza.

Sucesso de bandas e de público

A última edição do Garage Band ocorreu em 2016 e contou com a participação de 16 bandas. Foram três meses de competições e 18 disputas com casa cheia. A banda Supernova Jam foi a vencedora e na final apresentou um repertório de músicas autorais. O sucesso foi tanto, que a banda já foi convidada outra vezes para tocar na casa.

Inscrições para participar do concurso podem ser feitas através do link: https://goo.gl/forms/HvtYI0U5g77qedai1.

Confira a programação da primeira chave:

Dia 26/06 – Sheriff Pecos x Vellux

03/07 – Last Silver x Rox

10/07 – 3nb1 x Dyllutrium

17/07 – Dirty Pigs x Pinbal Tilt

24/07 – Brava Mix x Leezen

31/07 – Repescagem

Fn | Na Mídia Com,.