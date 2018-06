PMA autua em R$ 5,1 mil empresa paranaense com carga de madeira ilegal apreendida pela PRF

Capital, (MS) – Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste deslocaram-se hoje (25) às 11h00, ao km 612 da BR 163, ao serem acionados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que reteve um caminhão Ford Cargo carregado de madeira serrada, com suspeita que estaria sendo transportada ilegalmente.

No local, a PMA e a PRF verificaram que o veículo, que fazia o percurso entre o local onde carregou em Colniza no estado do Mato Grosso, para a cidade de Arapongas (PR), transportava 16,42 m³ de madeira serrada, e o Documento de Origem Florestal (DOF) não constava o estado de Mato Grosso do Sul como itinerário. Essa exigência no documento ambiental de transporte é obrigatória e sua falta constitui-se em crime e infração administrativa. A identificação do itinerário serve para evitar que se retirem madeiras ilegais de outros locais com o documento.

O veículo e a madeira foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção. A empresa transportadora, que possui domicílio jurídico em Luiziania (PR) foi autuada administrativamente e multada R$ 5.100,00 pela PMA.

Fn | Polícia Militar Ambiental