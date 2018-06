Governador libera recurso para obra da Santa Casa de Corumbá e termina com espera de mais de 40 anos

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 126 visualizações

Com projeto pronto, Prefeitura garante licitar a obra de imediato para os trabalhos iniciarem em três meses.

Campo Grande (MS) – Aguardada há mais de quatro décadas pela população, a reforma da Santa Casa de Corumbá está prestes a sair do papel. Nesta segunda-feira (25.6), o governador Reinaldo Azambuja visitou a Cidade Branca para entregar e lançar novas obras – entre elas a de reforma e ampliação da principal unidade de saúde da região.

Reinaldo Azambuja assinou convênio que autoriza a transferência de R$ 11,9 milhões de recursos financeiros do Estado para a prefeitura de Corumbá. O montante, dividido em seis parcelas, também será investido na aquisição de novos equipamentos, reativação do centro obstétrico da maternidade e ativação de mais leitos.

Nas melhorias estão previstas as construções de um novo pronto socorro na esquina das ruas América e Sete de Setembro, com uma área física de 3.534,77 m² e estrutura para urgência e emergência de toda a região. A reforma do atual prédio do hospital inclui a construção de uma recepção geral, que atenderá o novo complexo, além de mais 30 leitos. Na maternidade, o aporte estadual vai possibilitar a reestruturação completa do centro obstétrico e da enfermaria.

“Reformar, ampliar e construir mais uma entrada e um novo pronto socorro era um anseio antigo da população corumbaense. Há mais de 40 anos que falavam em reforma e nunca dava certo. Estamos no caminho certo, com a pessoa certa: governador Reinaldo Azambuja que nunca mediu esforços para ajudar em todas as áreas possíveis”, destacou o prefeito Marcelo Iunes.

Conforme o governador, o pedido para melhorias no prédio da Santa Casa surgiu da própria comunidade. “De pronto aceitamos, a Prefeitura fez um projeto e hoje assinamos convênio. Agora, ela vai licitar a obra e fazer uma reestruturação completa, que transformará o prédio em uma nova Santa Casa. Fazemos um governo que respeita as vontades locais”, afirmou.

Para o secretário de Saúde de Corumbá, Rogério dos Santos Leite, a intervenção no prédio contribuirá para melhorar o atendimento à população e a condição de trabalho dos funcionários, “beneficiando todo o setor de saúde e dando maior poder de resolução para a cidade”. Já para o secretário de Estado de Saúde, Carlos Coimbra, o novo hospital ainda dará mais “dignidade a Corumbá, Ladário e toda a população pantaneira”.

Com o projeto pronto, a Prefeitura garante licitar a obra de imediato para os trabalhos iniciarem em três meses.

Instrumentos cirúrgicos

Além dos investimentos na rede física, a Saúde de Corumbá recebeu do Governo do Estado 31 caixas cirúrgicas e um arco cirúrgico para atender o setor de Ortopedia da Santa Casa. “São R$ 252 mil em instrumentais cirúrgicos. E, na semana que vem, a Secretaria de Estado de Saúde entregará um automóvel zero km para o programa de melhoria da saúde do trabalhador”, revelou Carlos Coimbra.

Mais ações

Também em Corumbá, Reinaldo Azambuja firmou parcerias que injetam recursos para melhorias em áreas como infraestrutura, saneamento, cultura e esporte. São eles:

Transferência de R$ 297 mil da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) para realização do “Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura”;

Repasse de R$ 330 mil para reforma da igreja matriz Nossa Senhora da Candelária, patrimônio histórico do município;

Ordem de serviço para início das obras de implantação, drenagem e cascalhamento (revestimento primário) dos trechos das rodovias MS-423 e MS-228 (R$ 10,4 milhões);

Ordem de serviço para início da restauração de outros 40 quilômetros da MS-228 – trecho entre o entroncamento com a BR-262 (Lampião Aceso/Fazenda Alegria, subtrecho entroncamento MS-184 (Curva do Leque)/Fazenda (R$ 7,9 milhões);

Autorização de licitação para construção de três pontes em concreto armado e cinco galerias celulares na zona rural de Corumbá – prolongamento da MS-243, trecho entroncamento BR-262 (Guaicurus) / São Simão, subtrecho Fazenda Jatobá – Forte Coimbra (R$ 2.746.869,41 orçados);

Inauguração da cobertura da quadra de esportes da EE Octacílio Faustino da Silva, obra de R$ 602.878,50 de investimentos, provenientes do FNDE/MEC (R$ 541.727,06) e contrapartida do Governo do Estado (R$ 61.151,44). Veja mais fotos.

Bruno Chaves e Silvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro